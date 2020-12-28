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"Северсталь" аннулировала долг сына Черномырдина на 18 млрд руб.

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" отказалось от своих финансовых претензий к Виталию Черномырдину, сыну бывшего российского премьера Виктора Черномырдина, сумма которых составляет 18,23 млрд руб., свидетельствует картотека арбитражных дел.

Соответствующее ходатайство "Северстали" поступило в Арбитражный суд Москвы 15 декабря 2020 года. 24 декабря суд принял отказ компании от ее требований и исключил их из реестра кредиторов Черномырдина-младшего.

Весной 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ВТБ признал Виталия Черномырдина банкротом.

Общая сумма задолженности сына эк-премьера составляла не менее 7,38 млрд рублей (данные на декабрь 2019 года, более поздних раскрытий информации не было). Крупнейшим его кредитором, по информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве ("Федресурс"), было ПАО "Северсталь" (75,06% на собрании кредиторов).

Северсталь Виталий Черономырдин

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