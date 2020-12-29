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ВТБ за 11 месяцев получил почти 70 млрд руб.чистой прибыли по МСФО

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ в ноябре получил 5,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, как и месяцем ранее, свидетельствует сообщение банка.

В целом за 11 месяцев чистая прибыль ВТБ составила 69,9 млрд рублей при годовом прогнозе в 70-75 млрд рублей.

"Результаты ноября и 11 месяцев соответствуют нашим обновленным прогнозам на 2020 год, учитывающим давление, которое оказали на прибыльность негативные экономические эффекты пандемии коронавируса. (...) Даже с учетом весеннего снижения транзакционной активности мы показали сильную динамику ключевых операционных показателей и роста объемов бизнеса и клиентской базы. Уверен, что значительные резервы, созданные группой ВТБ в текущем году обеспечат возврат на стратегический трек прибыльности в дальнейшем", - приводятся в сообщении слова главы ВТБ Андрея Костина.

ВТБ

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