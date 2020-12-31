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Банк "Открытие" передает "Трасту" права требований по кредитам на 26,2 млрд рублей

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Банк "ФК Открытие" передает банку "Траст" права требований по кредитам, сумма сделки составляет 26,2 млрд рублей, следует из сообщения "Открытия".

"Открытие" уже передал "Трасту" 9% ВТБ. Банк сократил свою долю в ВТБ практически до нуля, НПФ "Открытие" продолжает владеть 5,75% ВТБ.

Банк "Открытие" в четверг также сообщил о выходе из капитала ПАО "Геотек Сейсморазведка". Ранее кредитной организации принадлежало 100% этой компании. Можно предположить, что 100% "Геотека" также перейдут на баланс "Траста". Эта компания уже входит в список активов под управлением проекта "Нефтегаз" банка "Траст".

Сделку по передаче "Открытием" 9% акций ВТБ "Трасту" стороны закрыли в среду, 30 декабря. Сумма сделки - 44,58 млрд рублей.

ЦБ в ноябре сообщил, что банк "Открытие" передаст "Трасту" 9% акций ВТБ и другие активы. Это связано с необходимостью освобождения баланса "Открытия" от непрофильных активов в рамках его подготовки к продаже и рекомендовано инвестиционными консультантами. Какие еще активы, помимо акций ВТБ, "Открытие" передаст "Трасту", не сообщалось.

"Траст" выкупает активы за счет свободной ликвидности и депозита Банка России. Размер предоставляемого Банком России финансирования будет определен с учетом стоимости активов, сформированной на организованном рынке ценных бумаг накануне совершения сделки, и не превысит 79,8 млрд рублей.

И "Открытие", и "Траст" в настоящее время находятся под контролем Центробанка, так что принципиально после передачи акций ВТБ и "Геотека" структура их собственности не изменится.

"Геотек Сейсморазведка", образованная в 2009 году, проводит работы на суше и в транзитной зоне в России, в том числе в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана. Компания оценивает свою долю на российском рынке наземной сейсмики в 35-40%.

"Геотек Сейсморазведка" ранее входила в периметр IG Seismic Services Plc (IGSS). В конце 2017 года владельцем 100% акций ПАО "Геотек Сейсморазведка" стал банк "Открытие".

Открытие Траст

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