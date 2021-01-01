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Что произошло за день: пятница, 1 января

Разрешение ВОЗ для вакцины Pfizer, российский газ в Сербии и Боснии и Герцеговине, просьба Шотландии к ЕС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вакцина Pfizer/BioNTech от коронавируса COVID-19 получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение. По данным организации, она соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности.

- В России выявили 27 039 новых случаев COVID-19 за сутки. Как отметили в оперативном штабе, по-прежнему в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости входит Москва: за сутки в столице зафиксировали 5 907 новых случаев коронавируса.

- Сербия начала получать российский газ по газопроводу "Турецкий поток". Старт запуска поставок дал сербский президент Александр Вучич. "Газпром" дополнительно сообщил, что начал поставлять газ также в Боснию и Герцеговину по новому маршруту - через территории Турции и Болгарии.

- Великобритания завершила процесс Brexit и покинула Евросоюз. Между тем, первый министр Шотландии Никола Стерджен попросила ЕС "не выключать свет" в связи со скорым возвращением региона в его состав.

- Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил граждан страны с Новым годом в написанном от руки письме. С 2011 года он впервые обратился к народу таким образом вместо традиционного новогоднего выступления.

- В столичном метро погибла женщина, несчастный случай произошел на станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, по неустановленным причинам она упала на рельсы, спасти ее не удалось.

- В Москве в новогоднюю ночь от пиротехники пострадали свыше 10 человек. По данным источника, знакомого с ситуацией, среди них - трое детей и подростков.

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