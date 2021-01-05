Биржевой фонд ВТБ по итогам 2020 года закупил почти 0,3 т золота

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Портфель фонда "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой" по состоянию на начало 2021 года включал около 294 кг золота, говорится в материалах фонда.

Золото в слитках сейчас составляет почти 100% портфеля фонда, его стоимость оценивается примерно в 1,3 млрд рублей.

Наполнять свой биржевой фонд физическим золотом ВТБ начал в ноябре. До этого базовым активом выступал другой фонд - SPDR Gold Shares - ETF, обеспеченный физическим золотом и базирующийся в США. Теперь же фонд "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой" обеспечен золотыми слитками, которые хранятся в ВТБ.

Торги паями этого фонда на Московской бирже были запущены в июне 2020 года.