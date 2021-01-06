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Рубль умеренно укрепился к доллару и евро на старте торгов 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,67-73,87 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,71 руб./$1 (-33 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,8 руб./EUR1 (-20,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 27 копеек к уровню закрытия вторника, до 81,4 рубля.

При этом доллар оказался на 16,57 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 0,68 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется по отношению к доллару и евро на старте торгов 6 января благодаря растущей нефти после того, как накануне Саудовская Аравия объявила о дополнительном снижении добычи в феврале-марте.

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По итогам торгов во вторник нефтяные цены подсочили до максимума с февраля 2020 года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в среду составила $54 за баррель, что на 0,75% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 4,9% - до $53,6 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $50,15 за баррель, что на 0,44% выше уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы поднялись в цене на 4,9% - до $49,93 за баррель.

рубль доллар евро Московская биржа

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