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Рубль днем умеренно подрос к доллару и евро

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря как растущей нефти, так и активизировавшемуся спросу инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.

Курс доллара США составил 73,675 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 36,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,89 руб./EUR1, подешевев на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 25 копеек - до 81,42 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 по Москве до 11:30 по Москве) 6 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 1 января составляют 73,8757 руб./$1 и 90,7932 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 20,07 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 9,68 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется по отношению к доллару и евро благодаря прежде всего растущей нефти после того, как накануне Саудовская Аравия объявила о дополнительном снижении добычи в феврале-марте.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по Москве в среду составила $53,81 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $49,98 за баррель, что на 0,1% выше уровня предыдущих торгов.

рубль доллар евро Московская биржа

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