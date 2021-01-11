Новак оценил влияние демпфера на цены на бензин в рознице

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Механизм обратного акциза на нефть с демпфером поможет удержать рост розничных цен на бензин в России в пределах инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Рост цен на 92-й бензин в России в 2020-м составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте", - говорит он.

По словам вице-премьера, для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции.

Новак заверил, что правительство и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как на оптовом, так и на розничном рынках".

В пресс-службе Минфина РФ отметили, что за счет действия демпфера наблюдающийся сейчас рост оптовых цен на топливо на бирже будет сглажен в течение месяца-двух.

В начале декабря цены на СПбМТСБ упали, однако во второй половине месяца начали рост. По итогам декабря биржевая стоимость Аи-92 выросла более чем на 8%, Аи-95 - более чем на 7%.

Ранее Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял, что демпфер позволяет держать розничные цены на нефтепродукты в России "на уровне не выше инфляции". "И дальше так же строго будем следить по Вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции", - говорил Новак.

Путин также отмечал: "Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. Там все понятно. Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется".