Спрос на поставку газа с Украины в Польшу превысил возможности системы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ООО "Оператор ГТС Украины" вынужденно ограничило заказы трейдеров на вывоз газа из Украины в Польшу на виртуальной точке соединения, поскольку они превышают пропускную способность газотранспортной системы.

Согласно сообщению оператора, заказы на гарантированной основе составили 11,1 млн кубометров, еще около 0,12 млн кубометров были заказаны на аукционной платформе на суточной основе. Кроме того, заказ услуги "транзит на короткие расстояния" (shorthaul) достигает в эти дни 3 млн кубометров в сутки, что связано с ростом спроса на природный газ в Европе из-за похолодания.

В связи с этим ОГТСУ ограничил объемы услуги shorthaul для заказчиков услуг транспортировки до 1,7 млн кубометров, поскольку может обеспечить физический поток в направлении Польши лишь в объеме 12,9 млн кубометров в сутки.

"Напомним, что shorthaul (или мощность с ограничениями) в соответствии с Кодексом ГТС является наиболее прерывистой услугой, которая может предоставляться исключительно при наличии технической возможности у ОГТСУ. При этом тариф на данную услугу является самым низким - в два-три раза ниже, чем при заказе гарантированных мощностей. Особенность услуги shorthaul предусматривает риск того, что заказчики могут не получить ее в полном объеме. В этом случае услуга оплачивается только за фактический объем транспортировки", - отметил оператор.

Согласно данным платформы прозрачности ОГТСУ, в октябре вывоз газа с Украины в ЕС составил 29,1 млн кубометров, в ноябре - 152,3 млн кубометров, в декабре - 167,4 млн кубометров. С начала 2021 года и на утро 11 января вывоз газа с Украины в ЕС составил 87,6 млн кубометров.