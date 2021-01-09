На Украине заявили, что авария на газопроводе не повлияла на транзит в Европу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Произошедшая в субботу авария на участке магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" около города Лубны (Полтавская область) не повлияла на транзит природного газа в Европу, сообщил "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

Согласно оперативной информации, произошла разгерметизация газопровода. Жертв и пострадавших нет.

На месте инцидента работают ремонтные бригады, в настоящее время авария локализована.

Как отметил оператор, "ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газом потребителей обходным способом, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет".

ОГТСУ уведомило об инциденте Нацполицию, СБУ и ГСЧС. Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации.

Ранее пресс-служба АО "Лубныгаз" сообщила, что из-за взрыва на магистральном газопроводе возле села Калайдинцы Лубенского района Полтавской области возможны аварийные отключения газа. По предварительной информации ЧС коснулась газораспределительной станции "Новаки" и "Вишневое".