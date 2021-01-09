Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
на 09.01В России 3 379 103+23 309В мире 88 860 500+817 738

На Украине заявили, что авария на газопроводе не повлияла на транзит в Европу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Произошедшая в субботу авария на участке магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" около города Лубны (Полтавская область) не повлияла на транзит природного газа в Европу, сообщил "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

Согласно оперативной информации, произошла разгерметизация газопровода. Жертв и пострадавших нет.

На месте инцидента работают ремонтные бригады, в настоящее время авария локализована.

Как отметил оператор, "ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газом потребителей обходным способом, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет".

ОГТСУ уведомило об инциденте Нацполицию, СБУ и ГСЧС. Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации.

Ранее пресс-служба АО "Лубныгаз" сообщила, что из-за взрыва на магистральном газопроводе возле села Калайдинцы Лубенского района Полтавской области возможны аварийные отключения газа. По предварительной информации ЧС коснулась газораспределительной станции "Новаки" и "Вишневое".

Украина

Новости
Пандемия коронавируса

Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19

Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19

Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с катастрофой

Захваченного пиратами в Гвинейском заливе россиянина освободили

Министр Индонезии подтвердил крушение самолета севернее Джакарты

Министр Индонезии подтвердил крушение самолета севернее Джакарты

В Иране пригрозили выслать инспекторов МАГАТЭ из-за санкций США

Россиян не было на борту упавшего в Индонезии самолета

Пассажирский самолет Sriwijaya Air упал в море

Пассажирский самолет Sriwijaya Air упал в море

В Индонезии потеряли связь с вылетевшим из Джакарты лайнером

Пандемия коронавируса

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в восьми штатах США

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в восьми штатах США

ФБР начало расследование возможных планов участников штурма Капитолия

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');