Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,9%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, несмотря на продолжающийся рост числа заражений COVID-19 в мире; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,9%, при этом лидируют в росте бумаги АФК "Система".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3500,55 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1479,83 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар просел до 74,35 рубля (-0,31 рубля), золото стоит $1859 за тройскую унцию (+0,4%).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,2%), банка ВТБ (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Интер РАО" (+1%), Сбербанка (+0,8% и +0,5% "префы"), "РусГидро" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Россетей" (+0,1%).

Подешевели акции "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,1% "префы"), UC Rusal (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник позитивный: дорожают нефть и промышленные металлы, растут азиатские индексы акций. Рост доходностей по казначейским обязательствам США на рынке воспринимают как временное явление. В течение дня ситуация может существенно поменяться, так как на вторник запланированы многочисленные выступления представителей ФРС. В целом, стратегия ставки "против денег" остается главной на рынках. Для российского инвестора важным станет окончательная оценка инфляции в РФ за декабрь, подведение советом директоров "ЛУКОЙЛа" итогов за 2020 год и оглашение планов на текущий год. Московская биржа сообщит объемы торгов за декабрь. Акции "ММК" торгуются последний день с дивидендами за III квартал в размере 2,391 рубля на бумагу, состоялись отсечки дивидендов в бумагах "МРСК Центра" (0,0308 рубля на бумагу за 9 месяцев 2020 года) и "ФСК ЕЭС" (0,0088096 рубля за 9 месяцев).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, накануне оптимизм инвесторов на рынке акций США, во многом связанный с перспективами расширения мер поддержки американской экономики, сменился более осторожным поведением. Участники рынка, вероятно, могут изменить свои оценки сравнительной привлекательности бумаг, исходя из ожидаемой доходности (в том числе дивидендной), приняв во внимание повышение доходности по американским суверенным долговым инструментам.

На рынке акций РФ в краткосрочной перспективе возможна консолидация индекса РТС в диапазоне 1450-1470 пунктов. Инвесторы, судя по динамике доходности UST, закладывают в ожидания сценарий усиления инфляционного давления, который может оказаться благоприятным для сырьевых рынков (а значит, и для рынка акций РФ), но в краткосрочной перспективе движение вверх на рынках акций носит неуверенный характер из-за неопределенности в отношении расширения мер поддержки экономики в США, а также в отношении перспектив снятия социальных ограничений, введенных ранее в связи с пандемией, считает аналитик.

В США индексы акций в понедельник снизились на 0,3-1,2%, отступив от рекордных максимумов, достигнутых в конце прошлой недели. Инвесторы взвешивают риски, связанные с продолжающимся ростом числа заражений COVID-19, и следят за последствиями акции протеста у здания Конгресса США на прошлой неделе, пишет MarketWatch.

Ранее поддержку рынку оказали ожидания принятия новых экономических стимулов после достижения демократического большинства в Конгрессе.

Избранный президент США Джо Байден в пятницу призвал к новым мерам стимулирования экономики, включающим прямые выплаты жителям страны, на фоне снижения числа рабочих мест в декабре впервые с апреля из-за скачка заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Bloomberg, Байден представит свои предложения по поддержке экономики в четверг.

Тем временем, во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после выходного вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 2%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

В центре внимания остается ситуация с распространением коронавируса. Инвесторы также заняли осторожную позицию на фоне сообщений о том, что группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии представила резолюцию для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу. В резолюции конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить Трампа от власти. Однако в связи с возражениями конгрессмена-республиканца Алекса Муни рассмотрение резолюции было перенесено на вторник.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от обнаруженных ранее видов в Великобритании и ЮАР, выявили у четырех человек в Японии, сообщил телеканал NHK. По данным японского Минздрава, все заболевшие побывали в штате Амазонас на северо-западе Бразилии.

Нефть

Нефть утром во вторник не оставляет попыток продвинуться выше, несмотря на сигналы возможного увеличения предложения на рынке за счет притока новых объемов сланцевой нефти из США; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $55,87 за баррель (+0,4% и -0,6% накануне), февральская цена WTI - $52,49 за баррель (+0,5% и +$0,01 в понедельник).

При текущем уровне цен производство нефти для многих американских сланцевых компаний является прибыльным, и они смогут увеличить добычу, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.

Давление на рынок также оказывает укрепление доллара США, сокращающее привлекательность вложений в сырьевые товары, номинированные в долларах. Индекс доллара DXY торгуется в районе 90,5 пункта.