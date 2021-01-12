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Транзит нефти из Казахстана через РФ выйдет на штатный режим 12 января

Транзит нефти из Казахстана через РФ выйдет на штатный режим 12 января
Фото: Antoine Gyori/AGP/Corbis via Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Транзит нефти из Казахстана через РФ по плану выйдет на штатный режим днем 12 января.

"Вчера в 16:58 (мск) началась подача нефти из Казахстана. По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима. На штатный режим планируется выйти сегодня днем", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

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В связи с прекращением поставки электроэнергии из-за сильных холодов 10 января и 11 января была приостановлена транспортировка нефти на участке Атырау-Самара магистрального нефтепровода Узень-Атырау-Самара. Из-за морозов проблемы с обеспечением электроэнергией испытывают две области на западе республики, в том числе и НПС, подающая нефть в систему "Транснефти".

Демин также добавил, что в балтийских портах и в Новороссийске действует штормовое предупреждение. "На графике пока не сказывается, лишь на Черном море постановку планового нефтетанкера перенесли со вчерашнего вечера на сегодняшнее утро. В Козьмино подход опаздывающего танкера (позиция 10-11 января) ожидают 13 января в 7:00 (мск)", - сказал он.

По его информации, по-прежнему из-за морозов ограничивают от плана сдачу на отдельных узлах "Самотлорнефтегаз", "Нижневартовскнефтегаз", "Русснефть", "Меридиан" и др. Поставки на НПЗ идут по действующему плану.

"В 00:32 (мск) на озере Хубсул (Монголия) произошло землетрясение с магнитудой 6,8 и интенсивность 8-9 баллов. Было зафиксировано сейсмическое воздействие на объекты ВСТО-1, при этом на НПС-2 Чуна - максимальной интенсивностью в 3 балла. В результате проведенного обследования объектов фактов нарушений функционирования не выявлено, негативные последствия землетрясения отсутствуют", - сообщил собеседник.

Казахстан Транснефть

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