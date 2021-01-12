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Суд признал незаконным отказ Роспатента американской фирме в охране знака "100%"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам во вторник по заявлению американской транспортной компании Saule LLC признал недействительным решение Роспатента, который 18 февраля 2020 года отказал ей в охране на территории РФ знака "100%" (по международной регистрации N1322708).

"Иск удовлетворить полностью", - отмечается на сайте суда.

Оспариваемый знак состоит из числа "100" и общепринятого математического знака "%", выполненных стандартным шрифтом, а также простой геометрической фигуры - шестиугольника, лишенных каких-либо отличительных признаков, способных выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака. Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у данного знака различительной способности, отмечалось в оспариваемом решении ведомства.

Международная регистрация знака "100%" произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) 4 августа 2016 года на имя Saule LLC в отношении товаров 9-го (приборы и инструменты) и 25-го (предметы одежды) классов МКТУ.

Роспатент 14 февраля 2018 года отказал в предоставлении правовой охраны знака на территории РФ на основании его несоответствия требованиям ГК РФ. Не согласившись с этим, компания подала возражение.

Компания Saule Logistics специализируется на оказании полного комплекса услуг в сфере организации международных грузовых перевозок. С 2005 года она работает на рынке транспортной, производственной и распределительной логистики.

Роспатент Saule LLC

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