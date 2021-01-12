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Ford прекратит производство в Бразилии после века работы в стране

Компания сократит 5 тыс. сотрудников

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor Co. после более чем вековой деятельности в Бразилии прекратит выпуск автомобилей в этой стране в рамках реструктуризации, проводимой новым руководителем компании Джимом Фарли.

Как сообщается в пресс-релизе Ford, компания закроет все три завода в Бразилии, что приведет к сокращению около 5 тыс. рабочих мест. При этом автопроизводитель продолжит продажи транспортных средств в Бразилии и на других рынках Южной Америки. Покупателям будут предложены автомобили, производимые на оставшихся заводах Ford в Аргентине и Уругвае, а также в других регионах.

Пандемия коронавируса

Пандемия COVID-19 усугубила проблему избыточных производственных мощностей и снижения продаж, из-за которой компания многие годы несла значительные убытки, отмечается в сообщении Ford. В первые три квартала 2020 года доналоговые убытки в Южной Америке составили $386 млн. Ford опубликует отчетность за четвертый квартал 4 февраля.

Расходы, связанные с реструктуризацией, как ожидается, составят $4,1 млрд. Они будут отражены в балансе за четвертый квартал 2020 года и текущий год.

Фарли, который вступил в должность CEO 1 октября, заявил, что закрытие заводов позволит перейти к "более гибкой бизнес-модели с облегченными активами" и создать "здоровый и устойчивый бизнес".

Акции Ford меняются незначительно в ходе предварительных торгов во вторник. К закрытию рынка в понедельник их цена выросла на 3,3%, до $9,30 - максимума за месяц. С начала года капитализация автопроизводителя увеличилась на 5,8%, до $35,8 млрд.

Хроника 27 января 2020 года – 12 января 2021 годаЭкономический кризис
Ford Бразилия Джим Фарли

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