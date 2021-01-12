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Zoom Video проведет допэмиссию на сумму $1,5 млрд

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, начинает размещение дополнительной эмиссии акций, в ходе которого компания намерена реализовать обыкновенные акции класса А на общую сумму $1,5 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Zoom, J.P. Morgan выступает в качестве единственного букраннера предложения. Ему предоставлен 30-дневный опцион на приобретение дополнительных бумаг общей стоимостью до $225 млн.

Zoom входит в число технологических компаний, которые выиграли от пандемии коронавируса, поскольку многие люди были вынуждены работать из дома и пользоваться ее услугами для связи с коллегами, семьей и друзьями, отмечает MarketWatch.

Акции Zoom теряют в цене 0,5% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев капитализация компании, которая вышла на открытый рынок в апреле 2019 года, подскочила на 359,4% и составляет около $96,6 млрд.

Zoom

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