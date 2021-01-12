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В 2020 году тарифы ЖКХ в России выросли на 3,55%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в 2020 году на 3,55%, свидетельствуют данные Росстата.

Стоимость жилищных услуг выросла на 3,33%, в то время как коммунальных - на 3,73%.

Холодное водоснабжение стало дороже на 3,88%, водоотведение - на 4,78%, горячее водоснабжение - на 4,32%, отопление - на 3,36%, газоснабжение - на 3,22%, электроснабжение - на 3,96%.

Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 4,71%, содержание и ремонт жилья для граждан-собственников жилья на 2,35%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ - на 1,67%.

В целом инфляция в 2020 году составила 4,9%.

Росстат

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