Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2020 год на уровне 4,9%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в декабре 2020 года составила 0,83%, а в целом за 2020 год 4,91%, сообщил во вторник окончательные данные по динамике потребительских цен в прошлом году Росстат.

Таким образом, ведомство подтвердило предварительные оценки инфляции за декабрь и за 2020 год (сделанные с точностью до десятых и по более узкой корзине товаров и услуг, чем месячные данные), распространенные в конце декабря.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в декабре 2020 года составил 100,46% (в декабре 2019 года - 100,14%), в годовом выражении - 104,21% (103,13%).

Инфляция в декабре 2020 года превысила как ожидания аналитиков, так и Минэкономразвития. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, равнялся 0,7%, Минэкономразвития ожидало инфляцию в декабре в интервале 0,6-0,7%.

Инфляция в 2020 году стала максимальной с 2016 года (когда она равнялась 5,4%), в 2017 году рост цен составил минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 году - 4,3%, в 2019 году - 3,0%.

Рост цен по итогам 2020 года более чем на 1 п.п. превысил официальный прогноз правительства РФ, который равнялся 3,8%, и еле уложился в последний прогноз ЦБ, который только в середине декабря повысил его до 4,6-4,9% с 3,9-4,2%.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2020 года подорожали на 1,5%, а в целом за 2020 год - на 6,7%, что в 2,6 раза больше показателя 2019 года (2,6%).

При этом плодоовощная продукция в декабре 2020 года подскочила в цене на 8,5% (огурцы - на 47,5%, помидоры - на 26,1%, картофель - на 9,6%), а в целом за 2020 год - на 17,4% (в 2019 году она подешевела на 2,0%).

Рост цен на непродовольственные товары в декабре 2020 года равнялся 0,4%, а за год 4,8% (3,0% в 2019 году).

Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,4%, а за 2020 год - на 2,7% (3,8% в 2019 году).

Существенно выросли цены в декабре на куриные яйца - на 13,2% (в целом за 2020 год - на 15,1%).

Подсолнечное масло подорожало за декабрь на 1,7%, а за весь 2020 год - на 25,9%.

Сахар в декабре снизился в цене на 4,1%, но в целом за 2020 год подорожал на 64,5%.

Хлеб и хлебобулочные изделия в декабре подорожали на 0,9%, за весь 2020 год - на 7,3%.

Бензин в декабре подорожал на 0,1%, а целом за 2020 год - на 2,5%.

Минэкономразвития в конце декабря отмечало, что основной причиной ускорения инфляции в РФ в 2020 году до 4,9% по итогам года стало ослабление национальной валюты, добавившей в инфляцию около 1,5 п.п., а эффект переноса валютного курса будет исчерпан в I квартале 2021 года.

"Основной вклад в ускорение инфляции в 2020 году внесло произошедшее ослабление валютного курса - по оценке, около 1,5 процентных пунктов (из 2,5 процентных пунктов увеличения годовой инфляции в декабре по сравнению с январем). Вместе с тем, с учетом стабилизации ситуации на валютном рынке, эффект переноса валютного курса, по нашей оценке, будет исчерпан в I квартале 2021 года" - говорила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова. Как сообщалось, годовая инфляция в РФ на январь 2020 года составляла 2,4%, в декабре 2020 года - 4,9% (отсюда 2,5 п.п. роста).

"Дополнительное давление на темпы роста потребительских цен в 2020 году оказала ситуация на рынках сельскохозяйственной продукции - как российском, так и мировом. Рост биржевых цен на ключевые продовольственные товары, а также снижение урожая отдельных культур по сравнению с рекордными уровнями 2019 года привело к ускорению роста внутренних потребительских цен на продовольственные товары (6,7% по итогам 2020 года), в том числе на социально значимые продукты питания", - комментировала инфляцию Крючкова курирующая в министерстве макропрогнозирование.

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2021 год равняется 3,7%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в конце декабря "Интерфаксом", по инфляции на 2021 год составляет 3,5%, что указывает на преобладание дезинфляционных факторов в 2021 году.

Банк России на заседании совета директоров 18 декабря ожидаемо для рынка оставил неизменной ключевую ставку на уровне 4,25% на фоне ускорения годовой инфляции в конце года.

При этом новый сигнал ЦБ ставит под сомнение сам привычный посыл, что пространство для снижения ставки в принципе остается.

"С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки", - заявил ЦБ по итогам заседания 18 декабря.

"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорилось в заявлении.

Официальный прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год равняется 3,5-4%.