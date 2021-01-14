Экспорт Китая в 2020 году вырос на 3,6% и достиг рекорда

Объем торговли между КНР и США увеличился за прошлый год, несмотря на "торговую войну"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Китай по итогам 2020 года увеличил экспорт на 3,6% - до рекордных $2,49 трлн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

При этом импорт сократился на 1,1% и составил $2,05 трлн.

Ожидается, что восстановление мировой экономики приведет к росту международной торговли, заявил журналистам представитель ГТУ Ли Куйвэнь. В то же время восстановление экономики Китая после пандемии COVID-19 будет способствовать росту внешней торговли страны и ее стабильному развитию.

Объем китайско-российской торговли в 2020 году сократился на 2,9% - до $107,76 млрд, по данным ГТУ. Экспорт КНР в Россию вырос на 1,7% и достиг $50,58 млрд. РФ поставила в Китай товары и услуги на сумму $57,18 млрд, что на 6,6% меньше показателя за 2019 год.

Объем китайско-американской торговли, несмотря на "торговую войну" между двумя странами, увеличился за прошлый год на 8,3% и достиг $586,73 млрд.

В том числе китайский экспорт в Штаты вырос на 7,9% и составил $451,81 млрд. КНР импортировали американские товары и услуги на сумму $134,9 млрд, что на 9,8% превзошло показатель 2019 года.

В декабре профицит внешней торговли КНР поднялся до рекордных $78,17 млрд по сравнению с $47,25 млрд за тот же месяц 2019 года. В том числе экспорт вырос на 18,1%, увеличившись по итогам седьмого месяца подряд.

Импорт повысился на 6,5%, в том числе за счет сильного роста закупок угля и природного газа. Подъем показателя был зафиксирован четвертый месяц подряд.

Аналитики в среднем ожидали увеличения экспорта на 15%, импорта - на 5%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали соответственно 12,9% и 5,1%.

В ноябре подъем данных показателей составлял 21,1% и 4,5% соответственно, профицит составлял $75,42 млрд.