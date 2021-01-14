Рубль остался стабилен к доллару и евро на старте торгов в четверг

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Доллар лишь слегка повышается, евро столь же незначительно дешевеет на Московской бирже в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,72-73,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,76 руб./$1 (+1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,59 руб./EUR1 (-1,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,1 копейки к уровню закрытия среды, до 80,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,36 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 19,06 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых драйверов с внешних рынков. Основным стимулом к движению котировок большинства рыночных активов в последние дни остается ситуация вокруг передачи президентской власти в США.

Дело об импичменте Трампа

Большинство членов Палаты представителей одобрили резолюцию об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса.

За импичмент проголосовали 232 конгрессмена, против - 197. Среди проголосовавших "за" - 10 республиканцев. В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.

Однако, как ожидается, Сенат США либо отклонит предложение об импичменте, либо затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента.

Тем временем, в четверг избранный президент США Джо Байден должен представить свои предложения по новым мерам поддержки экономики страны.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в четверг опускаются на фоне признаков сохранения низкого спроса на нефтепродукты в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в четверг уменьшилась на 0,16% - до $55,97 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,04% - до $52,89 за баррель.

В среду, 13 января, нефтяные цены снизились, несмотря на данные министерства энергетики США, которые показали уменьшение запасов нефти в стране на 3,25 млн баррелей на прошлой неделе. Как отмечает S&P Global Platts, участники рынка обеспокоены слабым спросом на нефтепродукты. Согласно данным Минэнерго США, запасы бензина в стране выросли на 4,39 млн баррелей, дистиллятов - на 4,79 млн баррелей.

Тем временем китайский импорт нефти в декабре снизился до минимальных с сентября 2018 года 9,096 млн баррелей в сутки, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Однако в 2020 году Китай нарастил импорт на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 10,86 млн баррелей в сутки.