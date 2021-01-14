Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:05Заразились
на 14.01В России 3 495 816+24 763В мире 92 348 199+744 289

ЦБ РФ рекомендовал страховщикам не предлагать полисы ИСЖ "неквалам"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Банк России выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал страховым компаниям и их посредникам отказаться от продажи продуктов с инвестиционной составляющей физлицам, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на рынке инвестиций.

В первую очередь речь идет об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) и отдельных видах договоров накопительного страхования жизни (НСЖ). Так, рекомендовано не продавать неквалифицированным инвесторам (так называемым неквалам) полисы НСЖ, где предусмотрена единовременная уплата премии или где выплаты зависят от значений активов, предназначенных только для квалифицированных инвесторов.

"Банк России выявил практики предложения ИСЖ и НСЖ в банковских офисах под видом вкладов с повышенной доходностью. При этом нередко граждан не информируют об особенностях и рисках таких продуктов, их отличии от вкладов", - говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованном в четверг.

По мнению ЦБ РФ, начинающим инвесторам практически невозможно объективно оценить особенности этих продуктов, поскольку они являются сложными даже для тех, кто профессионально работает на финансовом рынке. В отличие от банковских вкладов при досрочном прекращении договоров такие полисы несут риски частичной потери средств, а в некоторых случаях и полной потери денег, например, при пропуске одного из регулярных платежей по НСЖ. Кроме того, страховые компании не являются участниками системы страхования вкладов, поэтому ИСЖ и НСЖ не подпадают под действие этой системы.

ЦБ РФ

Новости

В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Прокурор попросил 13,5 года колонии для экс-топ-менеджера "Спецстроя" Мордовца

Wildberries вышел на рынок Германии

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара

Credit Suisse спрогнозировал рост экономики России в 2021 г. на 2,7%

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку

Источники узнали о возможном введении экспортных пошлин на кукурузу

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам

Биткойн нацелился на худший недельный результат с марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');