ЦБ РФ рекомендовал страховщикам не предлагать полисы ИСЖ "неквалам"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Банк России выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал страховым компаниям и их посредникам отказаться от продажи продуктов с инвестиционной составляющей физлицам, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на рынке инвестиций.

В первую очередь речь идет об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) и отдельных видах договоров накопительного страхования жизни (НСЖ). Так, рекомендовано не продавать неквалифицированным инвесторам (так называемым неквалам) полисы НСЖ, где предусмотрена единовременная уплата премии или где выплаты зависят от значений активов, предназначенных только для квалифицированных инвесторов.

"Банк России выявил практики предложения ИСЖ и НСЖ в банковских офисах под видом вкладов с повышенной доходностью. При этом нередко граждан не информируют об особенностях и рисках таких продуктов, их отличии от вкладов", - говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованном в четверг.

По мнению ЦБ РФ, начинающим инвесторам практически невозможно объективно оценить особенности этих продуктов, поскольку они являются сложными даже для тех, кто профессионально работает на финансовом рынке. В отличие от банковских вкладов при досрочном прекращении договоров такие полисы несут риски частичной потери средств, а в некоторых случаях и полной потери денег, например, при пропуске одного из регулярных платежей по НСЖ. Кроме того, страховые компании не являются участниками системы страхования вкладов, поэтому ИСЖ и НСЖ не подпадают под действие этой системы.