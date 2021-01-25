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Банк России установит специальные условия продажи полисов НСЖ и ИСЖ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ установит специальные условия для страховых компаний при продаже ими полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Проект соответствующего указания размещен на официальном сайте регулятора в понедельник.

По мнению Банка России, полисы должны предусматривать защиту капитала и вмененную доходность по любому договору ИСЖ и краткосрочному НСЖ (на срок менее семи лет). В конце действия договора клиент сможет получить доход в дополнение к возврату уплаченной страховой премии. Защита капитала будет действовать и на случай отказа потребителя от инвестиционной страховки. До уплаты третьего взноса клиент сможет вернуть уплаченные страховые взносы в размере 100%.

Кроме того, Банк России планирует обязать страховщиков позиционировать продукты ИСЖ как полисы с рисковой (на случай смерти) и инвестиционной компонентой. Для ограничения продаж потребителям исключительно инвестиционных продуктов под видом страховых предлагается усилить рисковую составляющую.

Также страховые компании будут обязаны включать в правила страхования условие о том, что страховая защита по ИСЖ начинает действовать с момента уплаты первого взноса, а в случае смерти застрахованного лица выплата должна составлять не менее двукратного размера страховой премии.

Эти меры направлены на борьбу с недобросовестными практиками по введению потребителей в заблуждение относительно отдельных характеристик таких продуктов.

Ранее Банк России выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал страховым компаниям и их посредникам отказаться от продажи продуктов с инвестиционной составляющей (ИСЖ и отдельных видов НСЖ) физлицам, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на рынке инвестиций.

Так, регулятор рекомендовал не продавать полисы НСЖ, где предусмотрена единовременная уплата премии или где выплаты зависят от значений активов, предназначенных только для квалифицированных инвесторов. По мнению ЦБ РФ, начинающим инвесторам практически невозможно объективно оценить особенности этих продуктов, поскольку они являются сложными даже для тех, кто профессионально работает на финансовом рынке.

ЦБ РФ

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