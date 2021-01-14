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Реальный эффективный курс рубля в 2020 году снизился на 14%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в декабре 2020 года вырос на 3% по отношению к ноябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-декабре 2020 года реальный эффективный курс рубля снизился на 14%. В 2019 году курс вырос на 8,4% после снижения в 2018 году на 7% и в 2017 году на 0,9%.

Реальный курс рубля к доллару США в декабре 2020 года по отношению к ноябрю вырос на 4,7%, к евро - на 2,4%. За 2020 год реальный курс рубля к доллару снизился на 12,1%, к евро - на 18,1%.

Средний номинальный курс доллара к рублю в 2020 году составил 71,94 руб./$1 против 64,73 руб./$1 в 2019 году, 62,54 руб./$1 в 2018 году, 58,33 руб./$1 в 2017 году, 66,90 руб./$1 в 2016 году, 60,66 руб./$1 в 2015 году, 37,97 руб./$1 в 2014 году.

Средний номинальный курс евро к рублю в 2020 году составил 82,04 руб./EUR1 против 72,49 руб./EUR1 в 2019 году, 73,88 руб./EUR1 в 2018 году, 65,78 руб./EUR1 в 2017 году, 74,06 руб./EUR1 в 2016 году, 67,43 руб./EUR1 в 2015 году, 50,46 руб./EUR1 в 2014 году.

Средний номинальный курс рубля к доллару США в 2020 году по отношению к аналогичному показателю 2019 года снизился на 10%, рубля к евро - на 11,6%.

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