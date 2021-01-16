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S&P назвало ожидаемый рост ВВП России

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB", говорится в пресс-релизе агентства.

Прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный".

Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне "А-3" и "A-2" соответственно.

"Позитивное влияние на рейтинги России оказывают ее приверженность проведению консервативной макроэкономической политики, сильная позиция экономики как внешнего нетто-кредитора, низкий уровень государственного долга и достаточно гибкая денежно-кредитная политика", - говорится в пресс-релизе агентства.

"Негативными рейтинговыми факторами остаются структурные проблемы российской экономики, которая по-прежнему зависит от доходов, получаемых за счет экспорта нефти и газа, а также значительные ограничения в институциональной и регуляторной среде. Уровень рейтингов также ограничивается геополитической напряженностью, и соответствующими экономическими санкциями, которые отрицательно сказываются на долгосрочных перспективах экономического роста", - отмечается в сообщении S&P.

В 2020 году экономика РФ столкнулась сразу с несколькими шоками, включая падение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также негативные последствия пандемии COVID-19.

"Однако, по нашим оценкам, ВВП РФ в 2020 году снизился лишь на 3,5%, что является существенно более слабым спадом, чем в развитых странах и некоторых из emerging markets. Это обусловлено более избирательным характером карантинных мер в период пандемии в России и лишь ограниченным использованием общенациональных локдаунов в минувшем году, - говорится в пресс-релизе. - Кроме того, это объясняется структурой экономики, имеющей крупный государственный сектор, при относительно небольшой роли наиболее уязвимой для COVID-19 сферы услуг (порядка 55%), а также предприятий малого и среднего бизнеса (порядка 20% ВВП)".

Несмотря на менее существенный, чем в развитых странах, объем антикризисной поддержки, бюджетные, денежно-кредитные и регулятивные стимулы в РФ сыграли свою роль в смягчении экономических последствий пандемии, отмечают в S&P.

"Мы полагаем, что в результате ослабления внутренних ограничений для экономической активности, а также ожидаемого увеличения добычи нефти на фоне восстановления глобальной экономики и цен на нефть, российский ВВП вырастет на 2,9% в 2021 году и на 2,7% в 2022 году, а в дальнейшем будет составлять около 2%. Такими темпами, реальный ВВП России вернется к уровню 2019 года к началу 2022 года", - говорится в пресс-релизе.

"Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом можно расценивать как подтверждение эффективности мер правительства Российской Федерации по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года. Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств "большой тройки", - прокомментировал рейтинговое действие министр финансов России Антон Силуанов.

"Минувший год наглядно продемонстрировал, что консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком России денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков", - отметил он.

Степень неопределенности прогнозов S&P для российской экономики выше, чем обычно, говорится в пресс-релизе агентства.

"Россия, как и другие регионы, столкнулась с новой волной пандемии, когда число новых случаев заражения в сутки в январе превысило пик, отмечавшийся в мае, в 2,5 раза. Несмотря на отсутствие в настоящее время планов правительства в отношении введения общенациональных ограничений, рост числа заражений и ужесточение ограничительных мер на локальном уровне могут ослабить прогнозируемое восстановление экономики. В некоторой степени эти риски смягчаются массовой вакцинацией российской вакциной, начавшейся в первых числах декабря", - отмечают в S&P.

Среди других факторов, способных ухудшить экономический прогноз, эксперты агентства называют общую ситуацию с пандемией в мире, а также рост напряженности в отношениях РФ и США.

"С конца 2019 г. Конгрессом США был предложен ряд законопроектов, которые предполагают введение дополнительных ограничений в отношении суверенного долга, финансовых организаций и энергетических проектов России. Поддержка этих законопроектов со стороны обеих партий в Конгрессе позволяет предположить, что новая администрация США может реализовать некоторые из этих инициатив. Это особенно актуально в свете недавних предполагаемых кибератак российских хакеров на правительственные учреждения США, - говорится в пресс-релизе. - Формат и сроки принятия этих законодательных инициатив остаются неопределенными, поскольку они зависят от внешней политики России и политической ситуации в США, которые сложно предсказать".

Базовый сценарий S&P предполагает, что российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, связанными с умеренным ужесточением санкций (например, в отношении первичного суверенного рублевого долга, либо отдельных компаний, либо не имеющих системной значимости фининститутов).

"Этот сценарий подкрепляется возросшей устойчивостью России к шокам, продемонстрированной в 2020 г. и в периоды предыдущих кризисов, которая является результатом макроэкономических реформ, в том числе введения консервативной структуры бюджета, а также режимов гибкого обменного курса и таргетирования инфляции. В сочетании с достаточными бюджетными и международными резервами, действующая конструкция макроэкономической политики предоставляет правительству значительные возможности для маневра в неблагоприятных условиях", - отмечается в пресс-релизе.

"Стабильный" прогноз рейтингов РФ отражает ожидания экспертов S&P, связанные с тем, что сильный внешний платежный баланс и низкий уровень госдолга позволят России справиться с рисками для бюджетной и финансовой стабильности, вызванными низкими ценами на нефть, последствиями пандемии и возможностью дополнительных международных санкций.

S&P Россия

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