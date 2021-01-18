Москву назвали лидером в РФ по соотношению средней зарплаты к обороту розницы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил рейтинг 20 наиболее благополучных российских регионов по соотношению средней зарплаты к объему оборота розничной торговли, и первое место по данному показателю заняла Москва.

Согласно исследованию, проведенному с использованием данных Росстата за период с января по ноябрь 2020 года, в российской столице при среднемесячной зарплате в 94 065 руб. и обороте розничной торговли с начала года на уровне 4, 557 трлн руб. индекс соотношения этих двух показателей - 48,4, сообщили в ФоРГО "Интерфаксу".

"К абсолютным показателям социального благополучия в регионах относятся среднемесячная зарплата и размеры розничного товарооборота, а также их соотношение как относительная величина. Зарплатные доходы в подавляющей доле так или иначе расходуются на товары конечного потребления, продажи которых и образуют розничный товарооборот", - пояснили в фонде.

Вторую позицию в рейтинге заняла Московская область с индексом розничного оборота к среднемесячной зарплате на уровне 40,8 - средняя зарплата в Подмосковье за октябрь прошлого года составила 57 119 руб. при обороте розничной торговли в 2 349 трлн руб.

Третье место в данном рейтинге занял Санкт-Петербург с индексом 20,2 - средняя зарплата в северной столице за октябрь 2020 года - 66 952 руб., оборот розничной торговли - 1 354 трлн руб.

На четвертом месте Краснодарский край, индекс - 35,5 (средняя зарплата - 36 155 руб., объем розницы - 1,285 трлн руб.).

В двадцатке наиболее благополучных регионов по соотношению объема розничной торговли и среднемесячной зарплаты также оказались Свердловская область, Ростовская область, Татарстан, Башкирия, Нижегородская область, Самарская область, Воронежская область, Челябинская область, Красноярский край, Дагестан, Пермский край, Новосибирская область, Ставропольский край, Ленинградская область, ХМАО - Югра и Приморский край.