Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:33Заразились
на 17.01В России 3 568 209+23 586В мире 95 042 229+546 826

Москву назвали лидером в РФ по соотношению средней зарплаты к обороту розницы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил рейтинг 20 наиболее благополучных российских регионов по соотношению средней зарплаты к объему оборота розничной торговли, и первое место по данному показателю заняла Москва.

Согласно исследованию, проведенному с использованием данных Росстата за период с января по ноябрь 2020 года, в российской столице при среднемесячной зарплате в 94 065 руб. и обороте розничной торговли с начала года на уровне 4, 557 трлн руб. индекс соотношения этих двух показателей - 48,4, сообщили в ФоРГО "Интерфаксу".

"К абсолютным показателям социального благополучия в регионах относятся среднемесячная зарплата и размеры розничного товарооборота, а также их соотношение как относительная величина. Зарплатные доходы в подавляющей доле так или иначе расходуются на товары конечного потребления, продажи которых и образуют розничный товарооборот", - пояснили в фонде.

Вторую позицию в рейтинге заняла Московская область с индексом розничного оборота к среднемесячной зарплате на уровне 40,8 - средняя зарплата в Подмосковье за октябрь прошлого года составила 57 119 руб. при обороте розничной торговли в 2 349 трлн руб.

Третье место в данном рейтинге занял Санкт-Петербург с индексом 20,2 - средняя зарплата в северной столице за октябрь 2020 года - 66 952 руб., оборот розничной торговли - 1 354 трлн руб.

На четвертом месте Краснодарский край, индекс - 35,5 (средняя зарплата - 36 155 руб., объем розницы - 1,285 трлн руб.).

В двадцатке наиболее благополучных регионов по соотношению объема розничной торговли и среднемесячной зарплаты также оказались Свердловская область, Ростовская область, Татарстан, Башкирия, Нижегородская область, Самарская область, Воронежская область, Челябинская область, Красноярский край, Дагестан, Пермский край, Новосибирская область, Ставропольский край, Ленинградская область, ХМАО - Югра и Приморский край.

ФоРГО Москва

Новости
Экономический кризис

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по слиянию

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по слиянию

Двадцатидолларовая банкнота с наклейкой от банана выставлена на торги

Экономический кризис

Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче прошлого

Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче прошлого

Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока 2"

Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока 2"

Таможенная подкомиссия одобрила повышение пошлины на экспорт пшеницы

Таможенная подкомиссия одобрила повышение пошлины на экспорт пшеницы

Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96%

США включили Xiaomi и еще 8 компаний КНР в "черный список"

США включили Xiaomi и еще 8 компаний КНР в "черный список"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');