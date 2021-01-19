Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,4-0,8%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,8%, при этом просели бумаги "Газпрома" из-за рисков санкций США.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3486,27 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1486,1 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар просел до 73,81 рубля (-0,19 рубля), золото стоит $1839,6 за тройскую унцию (+0,5%).

Подорожали акции "Роснефти" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "НЛМК" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), банка ВТБ (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,8% "префы"), "Магнита" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Россетей" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,4%), "Яндекса" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

США планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-РУС", сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на Handelsblat. США уже проинформировали о своих планах Германию и других европейских партнеров. Министерство экономики Германии выразило сожаление в связи с этим шагом Вашингтона.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%). В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

Оценки аналитиков

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник возможно некоторое повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Участники рынка, вероятно, ожидают, что выступление кандидата на пост главы Казначейства США Джанет Йеллен поможет убедить конгрессменов в необходимости принятия нового пакета мер поддержки экономики, анонсированного Джо Байденом.

Кроме того, на вторник запланирована публикация финансовой отчетности Bank of America (14:45 по Москве) и Goldman Sachs (15:30 по Москве). На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция доллара вниз на фоне общего восстановления спроса на риск, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, время играть на понижение акций "широким фронтом" пока не пришло.

Ожидается, что в начале года 150 млн американцев получат чеки помощи на $2000 и часть этих средств будет инвестирована в фондовые инструменты. Лидеры нового Конгресса заявляют, что новая помощь в связи с COVID-19, включая прямые выплаты, будет их первым приоритетом. Палата представителей приступит к рассмотрению этого плана уже на текущей неделе. Если смотреть на долгосрок, то безумное денежное стимулирование приведет к "обнулению" долга США и большой инфляции, но в моменте у инвесторов праздник.

Также у многих инвесторов существуют завышенные ожидания касательно массовой вакцинации против коронавируса. При этом реальность довольно печальна, так как мощности у производителей вакцин невелики. Даже если вакцины эффективны, к концу этого года только 18-20% населения планеты смогут ими привиться. С точки зрения распространения нового вируса это не имеет большого значения, скорее вирус внезапно "самоуничтожится", как "Испанка" в 1919 году (окончательно в 1923 году).

Индекс МосБиржи на дневных графиках находится в зоне "быков", а восходящий ноябрьский тренд проходит на уровне 3410 пунктов. Цены на нефть Brent также находятся на восходящем тренде, который проходит на уровне $54 за баррель. Сенат США во вторник приступит к обсуждению импичмента Дональда Трампа. Инвесторы ждут среды и инаугурационной речи избранного президента США Байдена с подробностями о новом пакете помощи, а некоторые инвесторы опасаются массовых беспорядков.

ЕС приступил к обсуждению новых санкций против России и в течение десяти дней после инаугурации Байдена может появиться какая-то конкретика. Все это повлияет на настроения игроков на фондовом рынке, наряду с продолжающимся ростом заболеваемости новым коронавирусом в Японии и Китае. Джанет Йеллен, кандидат избранного президента США Джо Байдена на пост министра финансов, во вторник выступит в Сенате. Вероятно, инвесторы получат дополнительный сигнал, что денежные власти США не будут предпринимать усилия, чтобы дополнительно ослабить доллар, считает Верников.

В США биржи в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Трамп подписал указ, снимающий ограничения для путешественников из большей части Европы, Великобритании, Ирландии и Бразилии, введенные в прошлом году для замедления распространения COVID-19. Указ вступает в силу 26 января. При этом были оставлены в силе ограничения, применяемые к Китаю и Ирану.

Тем временем Джен Псаки, представитель избранного президента Байдена, заявила, что сейчас не время снимать ограничения. По ее словам, администрация не намерена снимать эти ограничения с 26 января, а напротив, планирует усилить меры общественного здравоохранения в международных поездках, чтобы еще больше сократить распространение COVID-19.

Байден вступает в должность в среду, 20 января, и сможет пересмотреть указ Трампа.

Тем временем, во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,7%).

У инвесторов сохраняются сомнения относительно того, сможет ли Байден добиться принятия нового пакета мер поддержки экономики США, который он представил в минувший четверг. Пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда.

В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР во вторник. Новым эпицентром внутренних случаев заражения в понедельник стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели - 30.

Цены на нефть

Нефть утром во вторник вернулась к росту; цена Brent находится почти на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $55,08 за баррель (+0,6% и -0,6% накануне), февральская цена WTI - $52,32 за баррель (-0,1% к уровню пятницы).

Сохранение высоких темпов заболеваемости COVID-19 во всем мире ухудшает перспективы спроса на нефть, что вместе с укреплением доллара, отмеченным за последние несколько дней, оказывает давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты Axi. В то же время, по их мнению, цены на нефть могут стабилизироваться около текущих уровней благодаря прогрессу в вакцинации от коронавируса.

В центре внимания рынка во вторник - отчет Международного энергетического агентства (МЭА).