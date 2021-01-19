Источник сообщил о возможном назначении Андрея Ларкина главой "Ингосстраха"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В "Ингосстрах" может в ближайшее время вернуться Андрей Ларкин, чтобы занять пост генерального директора компании, сменив в этой должности действующего гендиректора компании Константина Соколова, сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке. В СПАО "Ингосстрах" не комментируют эту информацию.

Ларкин уже работал в компании в период с 2013 по 2017 год в должности финансового директора, затем в январе 2018 года он перешел на работу в "Вымпелком" в качестве главного финансового директора, отвечал за финансовую и управленческую отчетность, планирование и исполнение бюджета до середины прошлого года. Его сменила Людмила Смирнова.

"Предполагается, что нынешний гендиректор Константин Соколов, скорее всего, покинет страховую компанию и перейдет на работу в группу "Базовый элемент", - высказал предположение источник "Интерфакса". По его словам, "в сообществе Соколов воспринимается как фигура "переходного периода", сегодня ставится задача обеспечить ускоренное развитие "Ингосстраха" в условиях ужесточающейся конкуренции на страховом рынке".

"Принципиальное решение о смене гендиректора в компании уже принято, однако официальное решение должно быть утверждено на совете директоров страховой компании, ближайшее заседание совета состоится в феврале этого года", - уточнил источник.

Ларкин окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Последовательно работал в должности старшего аудитора в компании PriceWaterhouseCoopers (PwC), на посту финансового директора AIG Investment Bank, входил в состав правления этого банка. С 2002 по 2003 год был финансовым директором Дельта банка и входил в состав правления кредитной организации. В 2004-2006 годах занимал пост председателя правления Дельта банка, затем стал заместителем председателя правления Абсолют банка в 2009 году. Заместителем гендиректора по финансово-экономической деятельности ОСАО "Ингосстрах" он стал в мае 2013 года и работал в этой должности до перехода в "Вымпелком".

Акционерами страховой компании "Ингосстрах", как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", являются ООО "Софт-Карат" (15,68%, конечный владелец - Виктория Бражник), Олег Дерипаска (10%), а также ООО "Гранит" (конечным собственником которого является Евгений Агарков с долей 18,3%), ООО "Бекар-Сервис" (16,03% - Алексей Коновалов и Андрей Панов) и ООО "Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс" (38,46%). Доля акционеров-миноритариев компании составила 1,5% по итогам третьего квартала 2020 года.