В "Ингосстрахе" сменится гендиректор

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Константин Соколов назначен и.о. гендиректора СПАО "Ингосстрах" по решению совета директоров компании, сообщила страховая компания.

Соколов уже возглавлял "Ингосстрах" с конца 2019 года до начала 2021 года. В февраля 2021 года должность гендиректора занимал Андрей Ларкин, сейчас он покидает компанию.

Ларкин уйдет по соглашению сторон, о дальнейших его планах в "Ингосстрахе" не знают, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Под руководством Соколова компания продолжит курс на развитие цифровизации, повышение уровня клиентского сервиса и эффективности операционной деятельности.