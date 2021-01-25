Костин предупредил, что переоценка рынком убыточных digital-компаний чревата "пузырями"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Эйфория вокруг digital-компаний, которые получают от рынка оценки в миллиарды долларов, оставаясь при этом убыточными, грозит надуванием "пузырей", полагает глава ВТБ Андрей Костин.

Выступая на одной из сессий Всемирного экономического форума, который на сей раз проходит в онлайн-формате, Костин напомнил, что в условиях пандемии и локдауна наблюдается рост диджитализации в сфере торговли и многих других сегментах.

"Я думаю, что есть некоторые угрозы и риски. К примеру, мы видим, что некоторые digital компании, которые никогда не показывали положительные финансовые результаты, торгуются или листингуются на фондовых рынках с оценкой в миллиарды долларов. Много ожиданий, спекулятивных ожиданий, которые могут привести к финансовым пузырям таких компаний", - отметил Костин.

"Многие думают, что в следующем году будет еще рост digital-продуктов и так далее, но я думаю, что мы должны быть очень аккуратными", - предупредил глава ВТБ, напомнив о мировом финансовом кризисе 2008-2009 годов, к которому привел "пузырь" на рынке ипотеки.

По его мнению, после пандемии жизнь людей изменится не так сильно.

"Когда люди говорят, как здорово, можно работать из дома, мы можем сэкономить на офисных помещениях, это очень удобно, не надо стоять в пробках, чтобы встретиться с кем-то, можно просто поговорить онлайн. Я не верю, что люди хотели бы так жить. Мои сотрудники, некоторые из них провели шесть месяцев, работая из дома, ненавидят это, они спрашивают, когда мы вернемся в офис", - заявил Костин.

"Мое мнение, что мы должны больше сфокусироваться на том, как защитить себя от вирусов и жить нормальной жизнью, чем фокусироваться на том, как мы можем жить более комфортно в условиях пандемии", - указал он.