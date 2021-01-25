Кабмин продлит на год "автоматом" лицензии для бизнеса в 10 сферах

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлит еще на 12 месяцев "автоматом" действие лицензий, которые истекают в 2021 году, соответствующее постановление подготовлено, заявил премьер Михаил Мишустин.

"В этот раз мера "лицензии автоматом" коснется порядка десяти сфер, что позволит не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и более плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью их переоформления", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Он напомнил, что ранее были перенесены сроки действия в отношении более чем 41 тыс. лицензий и свыше миллиона других разрешений.

"Это позволило, прежде всего, защитить здоровье людей, а бизнесу снизить издержки по переоформлению документов и продолжить свою работу", - отметил Мишустин.

В сообщении Минэкономразвития отмечается, что предлагается продлить на 2021 год срок действия следующих разрешений: аккредитация и сертификация специалистов медицинской и фармацевтической деятельности; аккредитация образовательных программ; лицензии на розничную продажу алкогольной продукции; при оказании услуг общественного питания; квалификационные аттестаты оценщиков; результаты проведения специальной оценки условий труда; результаты обучения по охране труда и проверки знаний требований по охране труда для отдельных категорий работников; аккредитация в национальной системе аккредитации; заключения государственной экологической экспертизы и другие.

"Инициатива подготовлена министерством совместно с заинтересованными ведомствами и направлена на снижение финансовой и административной нагрузки на предпринимателей в условиях COVID", - приводится комментарий статс-секретаря - заместителя министра экономического развития Алексея Херсонцева.

В частности, по предложениям Минздрава России, предусматривается продление действия аккредитации и сертификации специалистов медицинской и фармацевтической деятельности. Также предлагается продлить возможность принятия отраслевым ведомством решения о допуске физических лиц к указанной деятельности без получения разрешений.

"Данная мера направлена на поддержку медицинской сферы в борьбе с коронавирусной инфекцией и коснется десятков тысяч работников медицинской и фармацевтической отрасли", - прокомментировал эту меру директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин.

Кроме того, предусматривается право органов власти применять в 2021 году дистанционные средства контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений.

Органами власти в 2021 году могут быть приняты решения о том, что лицензии и иные разрешения могут не переоформляться в отдельных случаях (например, при изменении наименования юридического лица, его реорганизации).

"Использование дистанционных технологий позволяет ограничивать очное взаимодействие и распространение новой коронавирусной инфекции", - пояснил заместитель директора департамента государственной политики в сфере лицензирования Игорь Судец.