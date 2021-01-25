Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
на 25.01В России 3 738 690+19 290В мире 99 194 405+447 423

Золотодобытчик "Высочайший" может весной провести IPO на Мосбирже

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) вернулся к планам проведения IPO.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, компания может разместить на Московской бирже 25% акций уже весной этого года и рассчитывает на оценку свыше $1 млрд. В качестве организаторов размещения компания привлекла UBS, Goldman Sachs, ВТБ и Сбербанк.

"Компания регулярно ведет переговоры с широким кругом банков и консультантов и рассматривает различные варианты сотрудничества с ними. Однако о каких-либо конкретных договоренностях или планах на рынках капитала говорить преждевременно", - заявили "Интерфаксу" в "Высочайшем".

В январе компания объявила об изменении дивидендной политики и намерении вновь расширить совет директоров.

ЭкономикаОдин из крупнейших китайских инвесторов заинтересовался покупкой золотодобытчика "Высочайший"Читать подробнее

"Высочайший" уже неоднократно заявлял о желании провести IPO, вплотную подходил к нему зимой-весной 2007 года, однако то менеджмент считал оценку недостаточной, то подводила рыночная конъюнктура. В последний раз о планах IPO компания заявляла в 2018 году, однако размещение в очередной раз было отложено из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Крупнейшими акционерами "Высочайшего" являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампредправления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - Владимир Страздинг, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% - доля миноритариев.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий РФ. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.

Высочайший GV Gold

Новости по теме

Новости

Производство бензина в РФ в 2020 году снизилось на почти 4%

ВС РФ встал на сторону россиянки в споре с Adidas из-за смарт-часов

ВС РФ встал на сторону россиянки в споре с Adidas из-за смарт-часов

Акции "Абрау Дюрсо" подскочили на МосБирже на 10% на заявлениях Путина

Кабмин продлит на год "автоматом" лицензии для бизнеса в 10 сферах

Кабмин продлит на год "автоматом" лицензии для бизнеса в 10 сферах

Путин запланировал выступить на Давосском форуме

"Газпром" в 2021 году увеличит финансирование "Силы Сибири" в четыре раза

Прокуроры сообщили о троих пострадавших при взрыве на объекте Шаймиевых

Прокуроры сообщили о троих пострадавших при взрыве на объекте Шаймиевых

Россияне в ноябре-декабре купили валюты на $4,7 млрд

Бизнесу Трампа предрекли проблемы из-за штурма Капитолия

Бизнесу Трампа предрекли проблемы из-за штурма Капитолия

Доллар поднялся выше 75 руб. впервые с 5 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');