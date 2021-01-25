Золотодобытчик "Высочайший" может весной провести IPO на Мосбирже

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) вернулся к планам проведения IPO.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, компания может разместить на Московской бирже 25% акций уже весной этого года и рассчитывает на оценку свыше $1 млрд. В качестве организаторов размещения компания привлекла UBS, Goldman Sachs, ВТБ и Сбербанк.

"Компания регулярно ведет переговоры с широким кругом банков и консультантов и рассматривает различные варианты сотрудничества с ними. Однако о каких-либо конкретных договоренностях или планах на рынках капитала говорить преждевременно", - заявили "Интерфаксу" в "Высочайшем".

В январе компания объявила об изменении дивидендной политики и намерении вновь расширить совет директоров.

"Высочайший" уже неоднократно заявлял о желании провести IPO, вплотную подходил к нему зимой-весной 2007 года, однако то менеджмент считал оценку недостаточной, то подводила рыночная конъюнктура. В последний раз о планах IPO компания заявляла в 2018 году, однако размещение в очередной раз было отложено из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Крупнейшими акционерами "Высочайшего" являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампредправления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - Владимир Страздинг, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% - доля миноритариев.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий РФ. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.