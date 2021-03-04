"Высочайший" и "Полюс" получили генлицензии на экспорт золота

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Высочайший" (GV Gold) получило генеральную лицензию на экспорт золота в виде слитков.

Генлицензия сроком на один год была выдана Минпромторгом РФ в феврале 2021 года, следует из отчетности GV Gold по МСФО.

До недавнего времени российские золотодобытчики могли экспортировать металл только по разовым лицензиям, которые привязаны к конкретному контракту. Но в апреле 2020 года правительство разрешило производителям экспортировать золото по генеральным лицензиям.

Еще одним владельцем генеральной экспортной лицензии является "Полюс": как сообщили "Интерфаксу" в золотодобывающей компании, она была получена в 2020 году.

"Лицензия на законодательном уровне предоставляет российским золотодобытчикам альтернативный канал продаж. "Полюс" пока не пользовался такой возможностью, - сказал "Интерфаксу" старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин. - При принятии решения об использовании лицензии компания будет ориентироваться на цену нетбэк с учетом логистических и других издержек".

Стискин в середине прошлого года говорил на телефонной конференции для инвесторов, что "Полюс" подал заявку на генлицензию и рассчитывает получить ее летом. При этом, подчеркивал CFO "Полюса", компания считает, что традиционные каналы продаж - через коммерческие банки - оптимальны с точки зрения условий оплаты и логистики.

Другие крупные золотодобытчики, опрошенные "Интерфаксом", о получении такой лицензии не сообщили.

В Минпромторге "Интерфаксу" заявили, что информацию о выданных лицензиях ведомство предоставляет только по запросу федеральных органов исполнительной власти.