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"Ростелеком" получил 25% потенциального единого оператора дорожных камер

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" наряду с госкорпорацией "Ростех", АО "ГЛОНАСС" и ООО "Сотка высоток" получило 25% долей в капитале ООО "ГЛОНАСС Безопасность дорожного движения" ("ГЛОНАСС БДД"), на базе которого, как сообщали СМИ, планировалось создать единого оператора дорожных камер в России.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Ростелеком" через подконтрольное АО "Вестелком" получил 25% в ООО "ГЛОНАСС БДД" в конце января 2021 года.

Теперь по 25% долей "ГЛОНАСС БДД" принадлежат соответственно "Ростелекому", "Ростеху", АО "ГЛОНАСС" (на 100% принадлежит Росимуществу) и ООО "Сотка высоток". Последним на 100% владеет предприниматель Артем Лопатин, который через данное ООО выступает совладельцем и ряда "цифровых" активов в Татарстане - в частности, оператора дорожных камер "Автодория", а также ООО "Научно-производственное предприятие "Связь-управление", выполнявшего работы по заказу цифровой "дочки" госкомпании "Автодор".

Представитель АО "ГЛОНАСС" не стал комментировать "Интерфаксу" планы ООО "ГЛОНАСС БДД". Представитель последнего также отказался от комментариев. В "Ростехе" порекомендовали обратиться за пояснениями в "Ростелеком".

В пресс-службе "Ростелекома" "Интерфаксу" сообщили: "ООО "ГЛОНАСС БДД" - компания, сформированная госкорпорацией "Ростех", АО "ГЛОНАСС" и ООО "Сотка Высоток" в целях реализации перспективных отечественных разработок в федеральных и региональных проектах по фотовидеофиксации. Участие в данном СП позволит "Ростелекому" применить свой накопленный опыт в таких проектах с использованием новых технологических подходов, а также отечественного оборудования. Кроме того, опыт, полученный в рамках СП, будет способствовать формированию новых стандартов при реализации подобных проектов на федеральном уровне".

"Коммерсантъ" в мае 2020 года сообщал, что в правительстве обсуждается идея создания федерального оператора дорожных камер на базе ООО "ГЛОНАСС БДД". Издание писало, что Минкомсвязи по поручению президента РФ Владимира Путина готовит соответствующий проект распоряжения кабмина, в соответствии с которым ООО "ГЛОНАСС БДД" должно стать единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.

По данным газеты, губернаторам российских регионов уже направлялись для ознакомления тарифы, по которым предполагается работать с оператором. Послания от Минкомсвязи весной прошлого года получили главы Татарстана, Калининграда, Санкт-Петербурга, Псковской, Самарской, Калужской, Нижегородской областей, Северной Осетии, Ямало-Ненецкого (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономных округов (ХМАО). Кроме того, письмо было направлено и в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), которое отвечает за камеры на федеральных дорогах.

"ГЛОНАСС БДД" предложило регионам следующие тарифы за сотрудничество с единым оператором: создание системы фиксации нарушений "с нуля" - 1,2-2,6 млн руб. за комплекс; передача информации о нарушениях в ГИБДД - 65-150 тыс. руб. в месяц с каждой камеры; обслуживание существующей системы -15-60 тыс. руб. в месяц за комплекс; аренда камеры - 65-150 тыс. руб. в месяц.

Участники рынка фотовидеофиксации раскритиковали подобную инициативу, указав, что она может привести к монополизации рынка и падению уровня предоставляемых услуг. В Ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации ОКО (учреждена в марте 2020 года, в нее входят компании "МВС Груп", "Симикон", "Технологии распознавания", "Ольвия", "Вокорд") "Коммерсанту" охарактеризовали действующий рынок услуг фиксации нарушений "сложившимся и успешно развивающимся", оценив его годовой объем в 7-10 млрд руб., а число участников - в более 50 интеграторов и компаний.

Ростелеком Ростех ГЛОНАСС БДД Сотка Высоток Татарстан Артем Лопатин

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