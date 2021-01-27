Переход с ЕНВД на упрощенное налогообложение в РФ продлили до 31 марта

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку в Налоговый кодекс (НК), которая дает возможность предпринимателям перейти с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения до 31 марта 2021 г.

Согласно принятому закону, организации и индивидуальные предприниматели (ИП), применявшие в четвертом квартале 2020 г. систему налогообложения в виде ЕНВД и отвечающие установленным требованиям, вправе не позднее 31 марта 2021 г. уведомить налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства ИП о переходе на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2021 года. При этом организация также имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев 2020 г. ее доходы, налогообложение которых осуществлялось в соответствии с общим режимом налогообложения, не превысили 112,5 млн руб.

Как сообщалось, с 1 января 2021 г. была отменена система налогообложения в виде ЕНВД. Организации и ИП, если они до этой даты не подали заявление о переходе на патентную систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения, автоматически должны были перейти на общий режим налогообложения.