"Газпром нефть" предложила меры для улучшения экономики нефтепереработки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Донастройка таможенной субсидии и уход от перекрестного субсидирования на ж/д-транспорте позволят улучшить экономику нефтепереработки в РФ.

Кроме того, необходима донастройка демпфера, которая позволит вернуть на приемлемый уровень маржу, в том числе, в сбытовом сегменте. Такое мнение высказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Что касается нашей компании, мы увеличили загрузку наших нефтеперерабатывающих заводов по сравнению с прошлым годом. Мы производим больше моторного топлива, чем производили год назад, два года назад. Мы имеем достаточные товарные запасы. Поэтому, что касается компании "Газпром нефть", мы не видим проблем", - сказал он, комментируя текущую ситуацию на топливном рынке РФ.

"С точки зрения экономики нефтепереработки - да, она сейчас неудовлетворительная, причем не только на российских НПЗ. Похожая ситуация наблюдается в Европе и в других регионах. Причина - низкие крек-спреды", - отметил он.

"Если говорить об экономике нефтепереработки в России, то ситуация, к сожалению, ухудшается тем, что раньше была высокой субсидия, которая компенсировала ряду заводов определенное логистическое неравенство. Сейчас эта субсидия сократилась. При этом при перевозках нефтепродуктов железнодорожным транспортом имеет место перекрестное субсидирование, и мы, в том числе, субсидируем перевозки других. Поэтому донастройка таможенной субсидии и уход от "перекрестки" в железнодорожном транспорте могли бы улучшить экономику нефтепереработки в РФ", - считает он.

"Что касается демпфера, его донастройка тоже нужна, чтобы избежать таких ситуаций, как сейчас. Сегодня сквозная сбытовая маржа находится на крайне низком уровне. Донастройка демпфера позволит вернуть маржу для сбытовых предприятий, для розницы на приемлемый уровень", - сказал глава "Газпром нефти".

Он напомнил, что розничные цены на топливо в РФ "стабильны в принципе, увеличиваясь лишь в пределах инфляции". "Даже рост акцизов с нового года не сильно отразился на розничных ценах. Но при этом в демпфере оптовая (индикативная - ИФ) цена индексируется на 5%. Если розничная цена находится примерно на одном уровне, а оптовая в соответствии с демпфером каждый год увеличивается на 5%, то это приводит к тому, что сквозная маржа постепенно начинает сжиматься. И в этой части как раз необходимо перенастроить демпфер. Индексировать его, но не на 5% в год, а на 1,5-2% - в соответствии с реальной рыночной ситуацией. Если в рознице цена выросла на 1,5-2%, то индексация оптовой цены тоже должна быть 2%", - пояснил он.

При этом речи об отмене демпфера не идет, говорит Дюков: "В отношении демпфера решение в конечном итоге остается за правительством. Мы готовы жить с демпфером, можем жить и без демпфера. Но мы прекрасно понимаем, что демпфер позволяет обеспечивать стабильность цен на автозаправочных станциях. Поэтому я не вижу причин для того, чтобы в ближайшее время принимать решение об отмене этого механизма. Это достаточно эффективный механизм, просто сейчас он требует некоторого донастроя".