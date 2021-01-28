Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,9-1,2%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent просела к $55 за баррель) после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,9-1,2%, при этом лидируют в откате АДР Ozon.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3312,37 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1376,63 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар подрос до 75,97 рубля (+0,12 рубля), золото стоит $1834 за унцию (-0,6%).

Подешевели АДР Ozon (-4,5%), акции Московской биржи (-1,6%), UC Rusal (-1,6%), "Магнита" (-1,5%), АФК "Система" (-1,4%), "РусГидро" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "ММК" (-1,3%), "Россетей" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,1%), Сбербанка (-1,1% и -1,2% "префы"), банка ВТБ (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "Роснефти" (-1%), Polymetal (-1%), "Татнефти" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон в четверг негативный: нефть и промышленные металлы торгуются в минусе, азиатские индексы снижаются, индекс доллара превысил отметку 90,7 пункта. Главными темами остаются опасения, что ФРС не будет расширять свою количественную программу, а в Конгрессе начнет буксовать пакет "спасения Америки" за $1,9 трлн, или вовсе выльется в политический кризис. Также расширение карантинных мер в Европе и Азии угрожает очередным спадом потребления сырьевых ресурсов, полагает эксперт.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, нисходящая коррекция на рынке акций РФ стартовала в середине января, и сейчас есть опасность купить акции, не дожидаясь ее окончания. В последнее время цикл роста и цикл коррекции длится порядка двух месяцев, а две недели снижения - это слишком мало, чтобы снять "перекупленность", отмечает эксперт. Пока снижение происходит в мягкой форме - за неделю акции "ЛУКОЙЛа" снизились на 5%, Сбербанка - на 3%. Индекс МосБиржи на прошлой неделе пробил вниз ноябрьский восходящий тренд, и ближайшая поддержка находится на уровне 3300 пунктов. По акциям "ЛУКОЙЛа" такая поддержка находится на уровне 5400 рублей, по акциям Сбербанка - зона поддержки 258-262 рубля, у акций "Газпрома" поддержка 215 рублей.

Федрезерв не стал менять ставки и не внес изменений в ежемесячный объем покупки облигаций. Очевидно, что поддержка экономики будет продолжаться до полного ее выздоровления. Но на февраль для фондового рынка есть другие риски. Размер нового пакета стимулов, предложенного новым президентом США Джо Байденом, окажется значительно меньше того, что ожидает большинство инвесторов. Кроме того, есть риски разочарования первым этапом массовой вакцинации против коронавируса COVID-19. В реальности, мировая экономика может не получить в первом квартале от этой вакцинации значительного импульса - у производителей вакцин просто нет производственных мощностей, чтобы произвести их в необходимом количестве. Эта проблема решится только во втором полугодии 2022 года.

В четверг торги в Азии проходят в "красной" зоне, китайский фондовый индекс находится вблизи 3-недельного минимума, и это обстоятельство оказывает давление на российские акции. Большие объемы торгов на снижении американского рынка могут указывать, что Штаты скоро войдут в режим коррекции, что рикошетом ударит и по российским акциям, считает Верников.

В США в среду индексы акций снизились на 2,1-2,6% после завершения двухдневного заседания Федрезерва; дневное падение Dow Jones (-2,1%) и S&P 500 (-2,6%) стало максимальным с конца октября.

Решение ФРС по ставке

ФРС США еще не завершила работу по оздоровлению экономики, заявил ее глава Джером Пауэлл. Это является "голубиным" сигналом, указывая на сохранение сверхмягкой денежно-кредитной политики в ближайшее время, отмечает MarketWatch.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Глава ФРС Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что новые штаммы коронавируса усиливают экономическую неопределенность, сообщает MarketWatch. Однако он отметил, что экономическое восстановление США было уверенным, а угрозы для финансовой стабильности в данный момент умеренные.

Следующая встреча руководства американского ЦБ запланирована на 16-17 марта и будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.

Тем временем число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 100 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено более 25 млн инфицированных COVID-19, а также зафиксировано более 425 тыс. летальных исходов.

В четверг в Азии также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Цены на нефть

Кроме того, утром в четверг дешевеет нефть на ожиданиях снижения спроса на фоне высокой заболеваемости COVID-19 и действующих ограничительных мер; цена Brent находится на $0,8 ниже уровня, что отмечался при закрытии основных торгов МосБиржи в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $55,11 за баррель (-0,8% и +0,2% в среду), мартовская цена WTI - $52,46 за баррель (-0,7% и +0,5% накануне).

Ухудшение прогнозов спроса нивелирует поддержку, которую оказали рынку опубликованные накануне данные о снижении запасов нефти в США, пишет Bloomberg.

Дополнительным сигналом потенциального снижения спроса стало также резкое снижение трафика в Лос-Анджелесе за последний месяц из-за действующих в Калифорнии ограничительных мер.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,91 млн баррелей, при этом ожидания экспертов варьировались от снижения на 1,7 млн баррелей до роста на 1,5 млн баррелей.