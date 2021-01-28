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В ЦБ заявили, что банки РФ могут заработать свыше 1 трлн руб. в 2021 г.

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские банки в 2021 году могут заработать свыше 1 трлн рублей прибыли, но многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки, а также масштабов проблем в кредитных портфелях и скорости их признания банками, заявил в ходе пресс-конференции директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

В 2020 году банки заработали 1,6 трлн рублей чистой прибыли, показав рентабельность капитала на уровне 16%, что на 6% меньше результата за 2019 год.

"Официального прогноза (на 2021 год) мы не делали, надо осмыслить определенные вещи, но я думаю, что картина будет в целом более или менее похожа. Может быть, чуть больше по резервам расходы потенциально, но будет зависеть, какая будет эпидемиологическая обстановка, как поведут себя реструктурированные кредиты, с какой скоростью будут проявляться проблемы и с какой скоростью банки будут досоздавать резервы соответственно. Большой просадки, честно говоря, я бы не ждал. Я думаю, что будет прибыль, наверное, больше триллиона, ориентир пока такой. Но надо будет смотреть", - указал Данилов.

Рейтинговое агентство S&P в среду, 27 января, опубликовало аналитический отчет с прогнозами по банковскому сектору РФ на ближайшие два года. По оценкам агентства, банки РФ в 2021-2022 годах недополучат 1,4-1,6 трлн рублей чистого процентного дохода из-за низких ставок в экономике, при этом чистая прибыль в 2021 году прогнозируется на уровне 1,2-1,3 трлн рублей.

S&P ожидает, что чистая процентная маржа банков может снизиться на 50-75 базисных пунктов (б.п.) в 2021 году - до исторического минимума 3,25-3,5% - и потенциально еще на 25 б.п. в 2022 году. Сокращение потерь по кредитам и рост комиссионного дохода будут недостаточными для компенсации ожидаемой потери чистого процентного дохода.

"Мне кажется, это слишком консервативный прогноз с их стороны по резкому сокращению маржи", - отметил Данилов.

В 2020 году, по оценкам ЦБ, чистая процентная маржа сократилась на 20 б.п. и сейчас находится на уровне 4-4,5%. В этом году маржа также снизится, но не в таких масштабах, как прогнозирует S&P, - в диапазоне 20-30 б.п., добавил он.

Александр Данилов ЦБ РФ

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