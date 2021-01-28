Абрамович инвестировал $13,5 млн в ветеринарный госпиталь в "Сколково"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Построенный на деньги Романа Абрамовича ветеринарный госпиталь Skolkovo Vet площадью 2 тыс. кв.м открылся в Москве, сообщила в четверг пресс-служба компании Millhouse, которая управляет девелоперскими активами бизнесмена.

"Многофункциональный ветеринарный госпиталь Skolkovo Vet площадью 2 тыс. кв.м открыл свои двери для посетителей. Инвестиции в проект составили $13,5 млн. Сразу после завершения строительства здание было полностью сдано в аренду", - говорится в сообщении.

Новый ветеринарный госпиталь включает также реабилитационный и образовательный центры. В реабилитационном отделении животные смогут восстановиться после травм и операций, для них создан бассейн, водно-беговая дорожка, аппараты для лазерной и экстракорпоральной ударно-волновой терапии. Кабинеты приема специалистов по разным видам животных разделены.

Дизайн нового здания разработали в российском бюро ABD Architects, внутренние интерьеры - в английском Scott Brownrigg из Лондона.