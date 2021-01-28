Розничная торговля в России в декабре упала на на 3,6%

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в декабре 2020 года сократился на 3,6% по сравнению с показателем за декабрь 2019 года, до 3 трлн 547,6 млрд рублей, сообщил Росстат.

Результат последнего месяца года оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса": средняя оценка опрошенных экономистов предполагала снижение оборота российской розницы в декабре на 2,8%.

Динамика декабря также оказалась хуже показателя предыдущего месяца (в ноябре оборот розничной торговли в годовом выражении сократился на 3,1%).

При этом в месячном сопоставлении динамика сектора в декабре улучшилась: по сравнению с ноябрем российский ритейл подрос сразу на 17,3% (в ноябре к октябрю рынок снизился на 1,2%).

В IV квартале оборот розничной торговли сократился на 2,8% (до 9 трлн 552,9 млрд рублей). В III квартале снижение составляло 1,6% (объем рынка - 8 трлн 774,5 млрд рублей), во II квартале - 16% (7 трлн 41,4 млрд рублей). В I квартале был зафиксирован рост (на 4,4%, до 8 трлн 186,2 млрд рублей).

По итогам 2020 года оборот розничной торговли в России сократился на 4,1%, до 33,555 трлн рублей. Результат оказался близок к официальному прогнозу (-4,2%, согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, одобренному правительством в сентябре) и к консенсус-прогнозу "Интерфакса" (-4%).

Худшим месяцем для ритейлеров в 2020 году стал апрель: оборот торговли на фоне локдауна упал на 22,6%. Самым удачным месяцем оказался март: тогда благодаря ажиотажному спросу, спровоцированному пандемией, оборот розничной торговли увеличился на 5,7%.

Оборот розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями в 2020 году сократился на 2,6% (до 16 трлн 403,4 млрд рублей). В апреле оборот продовольственной розницы упал на 9,1% (после роста на 4,8% в марте) - и до конца года динамика так и не вышла в положительную зону. В декабре оборот торговли продовольственными товарами сократился на 4,5% в годовом выражении (до 1 трлн 713,6 млрд рублей), в IV квартале - на 3,9% (до 4 трлн 540,4 млрд рублей).

Оборот непродовольственной розницы в прошлом году снизился на 5,2%, до 17 трлн 151,6 млрд рублей. В апреле падение этого сегмента составило 35,4%, а в октябре оборот непродовольственного ритейла достиг докризисного показателя, продемонстрировав динамику в 0%, однако затем снова вернулся к снижению. В декабре оно составило 2,6% (оборот - 1,834 трлн рублей). В IV квартале оборот розничной торговли непродовольственными товарами сократился на 1,5% (до 5 трлн 12,5 млрд рублей).

Росстат также сообщил, что по итогам 2020 года удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли вырос до 48,9% с 47,9% в 2019 году, непродовольственных товаров - сократился до 51,1% с 52,1% в 2019 году (в декабре на долю продовольственных товаров пришлось 48,3% против 48,2% годом ранее, на долю непродовольственных - 51,7% против 51,8% в декабре 2019 года).

Оборот розничной торговли в России в 2020 году снизился после трех лет роста (в 2019 году он составлял 1,9%). Базовый прогноз Минэкономразвития и консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагают возвращение российского ритейла к росту в 2021 году (5,1% и 4,6% соответственно).