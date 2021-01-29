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Цены на нефть изменились разнонаправленно

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть движутся разнонаправленно в пятницу, Brent торгуется в небольшом плюсе, WTI - в минусе.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации с COVID-19 и ее потенциальных последствиях для спроса на нефть в ближайшей перспективе. В пятницу стало известно, что новый штамм коронавируса, выявленный ранее в ЮАР, появился и в США.

Карантинные меры, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, ограничивают туристические поездки и спрос на топливо по всему миру - от Пекина до Лос-Анджелеса, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $55,57 за баррель, что на $0,04 (0,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 28 января эти контракты подешевели на $0,28 (0,5%) - до $55,53 за баррель. Срок действия мартовских контрактов истекает после закрытия рынка в пятницу.

Более активно торгуемые апрельские контракты на Brent подорожали на $0,07 (0,13%) - до $55,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,21 за баррель, что на $0,13 (0,25%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг. Накануне фьючерсы снизились в цене на $0,51 (1%) - до $52,34 за баррель.

Руководство Евросоюза, между тем, рассматривает вопрос об ограничении экспорта в Великобританию заказанной ею и производимой в Бельгии вакцины от коронавируса Pfizer, сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.

"Пока в Европе не хватает вакцин, и угроза распространения новых штаммов коронавируса оказывает давление на настрой трейдеров, не стоит ожидать подъема цен на нефть", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

нефть

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