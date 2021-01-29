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Доллар подорожал на 24,5 копейки

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Курс рубля снижается к бивалютной корзине на "Московской бирже" утром в пятницу на росте неопределенности на большинстве мировых площадок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,14-76,25 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 24,5 копейки, до 76,2 рубля. Евро подорожал на 13 копеек, до 92,28 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 19,32 копейки к уровню закрытия четверга, до 83,44 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,71 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 14,4 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях неопределенности внешних стимулов. В центре внимания рынков продолжает находиться рост числа случаев заражения коронавирусом в разных частях света, новые ограничения на поездки, переговоры в Вашингтоне по поводу предложенного президентом США Джо Байденом пакета мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн.

При этом в последние дни в мире вновь начал расти спрос на доллары как актив "тихой гавани". Тем не менее, долгосрочный прогноз для доллара остается понижательным, учитывая рекордно высокий уровень госдолга США и перспективы его дальнейшего роста в связи с готовящимися мерами дополнительной поддержки американской экономики.

Сохранение крайне мягкой политики Федрезервом также ограничивает возможность укрепления американской валюты, отмечают эксперты.

Цены на нефть движутся разнонаправленно в пятницу: Brent торгуется в небольшом плюсе, WTI - в минусе.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,15%, до $55,18 за баррель. Срок действия мартовских контрактов истекает после закрытия рынка в пятницу. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели в Нью-Йорке на 0,19%, до $52,24 за баррель.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации с COVID-19 и ее потенциальных последствиях для спроса на нефть в ближайшей перспективе. В пятницу стало известно, что новый штамм коронавируса, выявленный ранее в ЮАР, появился и в США.

Карантинные меры, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, ограничивают туристические поездки и спрос на топливо по всему миру - от Пекина до Лос-Анджелеса, отмечает Bloomberg.

Руководство Евросоюза, между тем, рассматривает вопрос об ограничении экспорта в Великобританию заказанной ею и производимой в Бельгии вакцины от коронавируса Pfizer, сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.

"Пока в Европе не хватает вакцин, и угроза распространения новых штаммов коронавируса оказывает давление на настрой трейдеров, не стоит ожидать подъема цен на нефть", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

США Московская биржа коронавирус Джо Байден Brent WTI коронавирус ФРС ЮАР Евросоюз Pfizer

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