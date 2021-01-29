Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips в рамках распродаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за опасений по поводу роста заболеваемости COVID-19 в мире; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4%, при этом лидируют в откате металлурги.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3329,17 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1379,63 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,1%.

Подешевели акции UC Rusal (-1,1%), "МТС" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "ММК" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), банка ВТБ (-0,2%), Московской биржи (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,7%), "НЛМК" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Россетей" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Мнения аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу умеренно негативный. На рынках опасаются ограничений со стороны брокеров, как это уже произошло по отдельным волатильным бумагам в США. В Китае продолжают расти ставки межбанковского кредитования перед новогодними праздниками. Нефть удерживается от пессимизма на ожиданиях сокращения добычи в Саудовской Аравии.

С другой стороны, промышленные металлы дешевеют, а сырьевые валюты слабеют. Бегство от рисков отражает индекс доллара, который повышается более чем на 0,3% и торгуется вблизи недельных максимумов. Российский рынок акций, вероятно, утром будет снижаться: металлурги продолжат оставаться под давлением, а сектор нефти и газа может остаться в режиме консолидации, считает аналитик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, сантимент в отношении рисковых активов вновь сместился в сторону преобладания продаж. Движение на рынке помимо возросшей спекулятивной составляющей на фоне опасений снижения вложений хедж-фондов в акции подкрепляется отсутствием подвижек в принятии дополнительных стимулов экономики со стороны властей в США (этот процесс может затянуться до марта). Сложной остается ситуация как с распространением коронавируса, так и с обеспечением вакцинами.

В пятницу в фокусе внимания инвесторов будут новости с сезона отчетности и данные по расходам и доходам потребителей в США в декабре. Рынки акций могут остаться под давлением фиксации прибыли. Индекс МосБиржи, вероятно, останется в диапазоне 3300-3350 пунктов, считает Антонов.

В США в четверг, 28 января, индексы акций по итогам торгов выросли на 0,5-1% после того, как накануне индикаторы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали максимальное дневное падение с конца октября. Инвесторы сфокусировались на корпоративной отчетности и статданных, отмечает MarketWatch.

По данным Минторга США, экономика страны в IV квартале увеличилась на 4% в пересчете на годовые темпы, при прогнозах роста на 4,2-4,3%. ВВП в III квартале подскочил на рекордные 33,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 67 тыс. - до 847 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 875 тыс.

Продажи новых домов в США в декабре выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 842 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель увеличился впервые за последние пять месяцев.

Размер дефицита во внешней торговле товарами США в декабре 2020 года сократился до $82,5 млрд с пересмотренных $85,5 млрд месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Экспорт вырос на 4,6%, импорт - на 1,4%.

Тем временем, в пятницу инвесторы в Азии вернулись к распродажам акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,9%).

В центре внимания инвесторов - рост числа случаев заражения коронавирусом в Европе и Азии, новые ограничения на поездки, переговоры в Вашингтоне по поводу предложенного президентом США Джо Байденом пакета мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, пишет Associated Press.

Объем промпроизводства в Японии в декабре 2020 года снизился на 1,6% к ноябрю при прогнозах снижения на 1,5% (относительно декабря 2019 года показатель упал на 3,2%).

Объем промпроизводства в Южной Корее в декабре увеличился на 3,4% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,9% после роста на 0,5% месяцем ранее, пишет Trading Economics. Розничные продажи в Южной Корее в декабре упали на 2% в годовом выражении после снижения на 1,5% месяцем ранее.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены делают попытку стабилизации, внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации с COVID-19 и ее потенциальных последствиях для спроса на нефть в ближайшей перспективе. В пятницу стало известно, что новый штамм коронавируса, выявленный ранее в ЮАР, появился и в США.

Цена нефти Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $55,19 за баррель (+0,2% и -0,5% в четверг), мартовская цена WTI - $52,25 за баррель (-0,2% и -1% в четверг).

Карантинные меры, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, ограничивают туристические поездки и спрос на топливо по всему миру - от Пекина до Лос-Анджелеса, пишет агентство Bloomberg.

Руководство Евросоюза, между тем, рассматривает вопрос об ограничении экспорта в Великобританию заказанной ею и производимой в Бельгии вакцины от коронавируса Pfizer, сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.