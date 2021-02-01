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"Газпром" предупредил о риске нехватки воды при ставке на "зеленый" водород

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Переход мировой энергетики к низкоуглеродному будущему необходимо осуществлять с максимально широким спектром технологических решений, иначе есть риск излишних трат и нерационального расходования ресурсов, заявила зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова на годовом собрании Baker Hughes.

"Я хочу обратить внимание на такое важное условие перестройки экономики, как технологическая открытость в самом широком смысле этого слова. Она отвечает и требованиям диверсификации, и самой философии свободы экономической конкуренции. Поэтому странно слышать в Европе, например, и призывы искусственно ограничить спектр поддерживаемых технологий производства водорода одним лишь электролизом", - удивилась она.

"Принудительный выбор лишь одного способа производства из всего спектра доступных стал бы просто не самым экономически эффективным решением. "Зеленый" водород слишком дорог и энергозатратен, а масштабирование его производства потребует колоссального напряжения ресурсов всей европейской экономики. Разумно ли идти на такие траты в момент борьбы с последствиями кризиса? При этом едва ли возможно нарастить и мощности возобновляемых источников энергии настолько, чтобы покрыть весь будущий спрос не только на электроэнергию, но и на водород. Кроме того, он лишь усиливает проблему доступности количества пресной воды", - предостерегла Бурмистрова.

При этом она заметила: "Мы в "Газпроме" с оптимизмом смотрим на рост интереса к водороду, поскольку одним из наиболее перспективных, экономичных и логичных способов получения этого топлива является его производство из природного газа. А перспективная технология пиролиза метана позволяет производить водород абсолютно без выбросов углекислого газа, получая в процессе производства чистый твердый углерод. Востребованность этой технологии не вызывает ни малейшего сомнения".

Газпром Baker Hughes

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