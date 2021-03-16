Председатель Еврокомиссии пообещала сделать производство стали экологичным

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз планирует постепенно переходить на производство стали с минимумом вредных выбросов, заявила на конференции в Берлине председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы хотим, чтобы европейские страны активно инвестировали в новые технологии, чтобы сделать сталь "зеленой". "Зеленая" сталь стоит примерно на 100 евро больше за тонну, чем обычная, произведенная традиционным способом", - сказала она.

По ее словам, поэтому в 2021 году Еврокомиссия не хочет увеличивать импорт стали, выработанной традиционным способом. Чиновники сделают ставку на то, чтобы стимулировать своих производителей к переходу на безэмиссионное производство.