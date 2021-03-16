Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
на 16.03В России 4 409 438+9 393В мире 120 218 060+342 857

Председатель Еврокомиссии пообещала сделать производство стали экологичным

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз планирует постепенно переходить на производство стали с минимумом вредных выбросов, заявила на конференции в Берлине председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы хотим, чтобы европейские страны активно инвестировали в новые технологии, чтобы сделать сталь "зеленой". "Зеленая" сталь стоит примерно на 100 евро больше за тонну, чем обычная, произведенная традиционным способом", - сказала она.

По ее словам, поэтому в 2021 году Еврокомиссия не хочет увеличивать импорт стали, выработанной традиционным способом. Чиновники сделают ставку на то, чтобы стимулировать своих производителей к переходу на безэмиссионное производство.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Евросоюз

Новости по теме

Новости

Швеция вслед за соседями приостановила применение вакцины AstraZeneca

Швеция вслед за соседями приостановила применение вакцины AstraZeneca
Пандемия коронавируса

Песков увязал возобновление полетов в Европу с ситуацией с COVID-19 в этих странах

Песков увязал возобновление полетов в Европу с ситуацией с COVID-19 в этих странах

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянином на борту

В Белоруссии создадут совместный с РФ центр подготовки ВВС и войск ПВО

Что случилось этой ночью: вторник, 16 марта

Пандемия коронавируса

Австралия продолжит использовать вакцину AstraZeneca

Пандемия коронавируса

Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Обобщение

Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Обобщение

Почти 140 демонстрантов погибли в ходе протестов в Мьянме

Испания на 15 дней отказалась от применения вакцины AstraZeneca

ЕК начала разбирательство из-за нарушения Лондоном соглашения о Brexit

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');