Фондовый рынок США вырос после худшей недели с октября

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил торги в понедельник в уверенном плюсе, отыграв большую часть потерь прошлой недели.

Основные индексы США снизились в минувшую пятницу, при этом Dow Jones и S&P 500 понесли максимальные потери за месяц с октября на фоне волатильности в связи с опасениями по поводу пузыря на рынке из-за динамики акций GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings Inc. Минувшая неделя также стала худшей для рынка с октября.

Котировки акций GameStop в понедельник упали в цене на 30,8% после роста на 400% на прошлой неделе. Трейдинговая платформа Robinhood в пятницу сообщила, что разрешает покупку акций компании в ограниченном объеме. Днем ранее Robinhood запретила торги бумагами GameStop и других компаний, акции которых начали скупать индивидуальные инвесторы.

Акции AMC Entertainment, которые на прошлой неделе подскочили в цене на 277%, подорожали на 0,3%. Цена бумаг Koss Corp., прибавивших 1816% на прошлой неделе, рухнула на 45,3%.

Инвесторы продолжают следить за прогрессом в переговорах относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Группа сенаторов-республиканцев предложила американскому президенту Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки экономики объемом $600 млрд.

Байден пригласил сенаторов в Белый дом для "полного обмена мнениями" по программе стимулов, сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

В центре внимания рынка также остается корпоративная отчетность. На этой неделе свои финансовые результаты должны представить примерно 100 компаний, входящих в состав S&P 500, в том числе во вторник ожидаются отчеты Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и материнской компании Google Alphabet Inc. (SPB: GOOG).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе уменьшился до 58,7 пункта по сравнению с пересмотренными 60,5 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 60 пунктов с объявленного ранее декабрьского уровня в 60,7 пункта, сообщает Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. ISM Manufacturing остается выше отметки в 50 пунктов уже восемь месяцев подряд.

Акции Thermo Fisher Scientific (SPB: TMO) Inc. подорожали на 1,1% в понедельник. Американский производитель лабораторного оборудования получил прибыль и выручку, которые значительно превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Northrop Grumman Corp. (SPB: NOC) выросла почти на 2%. Американская оборонная корпорация заключила соглашение с банком Goldman Sachs & Co. об ускоренном выкупе собственных акций на общую сумму $2 млрд.

Бумаги Otis Worldwide Corp. снизились в цене на 0,2%. Производитель подъемного оборудования отчитался о лучших, чем ожидалось, прибыли и выручке в четвертом квартале и дал оптимистичный прогноз финпоказателей на 2021 год.

Котировки акций Eaton Corp. (SPB: ETN) повысились на 3,3%. Компания, предоставляющая решения для эффективного управления различными видами энергии, договорилась о приобретении Cobham Mission Systems в рамках сделки стоимостью $2,83 млрд.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 1,7%. Компания планирует выпуск шести траншей облигаций, говорится в предварительном проспекте эмиссии облигаций, андеррайтерами которой выступают банки Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley (SPB: MS).

Цена бумаг Horizon Therapeutics Plc подскочила на 6,3%. Биофармацевтическая компания договорилась о покупке Viela Bio Inc. примерно за $3,05 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 229,29 пункта (0,76%) и составил 30211,91 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 59,62 пункта (1,61%) - до 3773,86 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 332,7 пункта (2,55%) и составил 13403,39 пункта.