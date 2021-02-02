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Минэнерго отказалось от идеи дифференциации тарифа ФСК

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министр энергетики Николай Шульгинов попросил правительство РФ на текущий момент приостановить работу над законопроектом о дифференциации тарифа ПАО "ФСК ЕЭС", пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как сообщил газете сам Шульгинов, предложение об отзыве законопроекта наравне с вопросом резерва сетевой мощности находилось в числе приоритетных задач с первых дней его работы в должности министра энергетики. По его словам, в 2020 году появились два важных фактора, которые потребовали пересмотра предложений Минэнерго: изменения в экономике, вызванные пандемией (дифференциация послужит дополнительной нагрузкой для энергоемких предприятий), и возможность введения углеродного сбора в ЕС для продукции российских компаний, что еще больше усугубит ситуацию.

Конкретные меры по снижению перекрестного субсидирования пока прорабатываются, предлагается "сформировать прозрачный механизм расчета и распределения перекрестного субсидирования, исходя из текущих условий", сказал изданию министр.

Идея о дифференциации тарифа "ФСК ЕЭС" обсуждается не первый год. Многие в отрасли неоднократно называли ее по сути "второй перекресткой". Как пояснял ранее экс-глава Минэнерго Александр Новак, в настоящий момент "нагрузку несет только распределительный комплекс по "перекрестке", ведомство предлагало "часть нагрузки пропорционально объему полезного отпуска перенести на крупных потребителей, которые находятся на сетях ФСК". Таким образом, тариф для промышленников вырастет, а для территориальных сетевых компаний - снизится.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V.

Минэнерго Николай Шульгинов ФСК ЕЭС

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