Минпромторг и торговые сети обратятся в ЦБ по поводу комиссии за эквайринг

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Торговые сети при поддержке Минпромторга планируют обратиться в Банк России с предложением рассмотреть вопрос о снижении ставки комиссии за эквайринг. Такое решение было принято на совещании в министерстве в среду, сообщила пресс-служба Минпромторга.

"Существенное влияние на экономику розничной торговли оказывают высокие ставки комиссии за эквайринг - банковский тариф на безналичные платежи за товары по банковским картам. В рамках совещания участники приняли решение обратиться в Центральный банк Российской Федерации при поддержке Минпромторга России по вопросу возможного снижения ставок", - говорится в сообщении.

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