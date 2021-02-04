PayPal утроила чистую прибыль в IV квартале за счет роста онлайн-платежей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings (SPB: PYPL) Inc. зафиксировала трехкратный рост чистой прибыли в четвертом квартале 2020 года за счет ускорения внедрения цифровых платежей во время пандемии коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе PayPal, чистая прибыль в октябре-декабре увеличилась до $1,57 млрд, или $1,32 в расчете на акцию, по сравнению с $507 млн, или $0,43 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,08 на акцию против $0,83 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $1 на акцию.

Квартальная выручка выросла на 23%, до $6,12 млрд с $4,96 млрд. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $6,09 млрд.

Общий объем платежей на платформе компании составил $277 млрд по сравнению со $199,4 млрд за аналогичный период годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $267,9 млрд. В годовом выражении объем платежей подскочил на 39%, или на 36% без учета колебания валютных курсов.

Число новых активных аккаунтов в системе PayPal в четвертом квартале выросло на 16 млн. Общее количество активных аккаунтов пользователей составило на конец декабря 377 млн, что на 24% выше показателя годом ранее.

Главный исполнительный директор Дэн Шульман назвал минувший квартал самым сильным в истории PayPal.

Согласно прогнозу компании, в первом квартале 2021 года выручка увеличится на 26%, или на 28% без учета изменения валютных курсов, тогда как скорректированная прибыль в расчете на акцию вырастет примерно на 50%. Опрошенные FactSet эксперты оценивают выручку в январе-марте на уровне $5,62 млрд по сравнению с $4,62 млрд годом ранее, скорректированную прибыль - на уровне $0,99 на акцию против $0,66.

Тем не менее компания предупредила о возможном замедлении темпов роста в текущем году. Общий объем платежей, как ожидается, увеличится менее чем на 20% по сравнению с 31% в 2020 году. Выручка по итогам 2021 года, согласно прогнозу PayPal, вырастет на 19%, или на 17% без учета изменения валютных курсов, и составит около $25,5 млрд, а скорректированная прибыль повысится на 17%. Кроме того, компания рассчитывает увеличить число новых активных аккаунтов на 50 млн в текущем году.

Акции PayPal дорожают на 4,7% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние три месяца капитализация компании повысилась на 29,7%, до $291,9 млрд.