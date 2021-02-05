В РФ инфляция в январе ускорилась до 5,2% в годовом выражении

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в январе 2021 года составила 0,67% после 0,83% в декабре 2020 года, сообщил в пятницу Росстат.

В годовом выражении инфляция ускорилась до 5,19% (так как в январе 2020 года цены выросли всего на 0,4%) с 4,91% в декабре.

Инфляция оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на январь, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,8%.

Как отмечалось, последняя неделя января выбилась из динамики последних двух месяцев - после восьми недель роста цен по 0,2% в неделю, инфляция с 26 января по 1 февраля оказалась нулевой.

Из-за особенностей расчета последней недели января (Росстат, в том числе, произвел ежегодное уточнение весов товаров в корзине) инфляция с начала года к 1 февраля составила лишь 0,7% в то время как к 25 января рост цен с начала года равнялся 0,8%. Аналитики же присылали свои прогнозы до выхода последних недельных данных и ориентировались на недельную динамику по состоянию на 25 января. Поэтому консенсус-прогноз по инфляции на январь 2021 года равнялся 0,8% и оказался чуть выше итоговых цифр.

Росстат также отмечает, что в январе 2021 года произошло резкое снижение тарифов на авиа и ж/д перевозки, не наблюдаемые еженедельно, поэтому цифра за месяц могла оказаться выше ожиданий, построенных на недельной динамике.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в январе 2021 года составил 100,5% (в январе 2020 года - 100,17%), в годовом выражении - 104,55% (102,66%).

Продовольственные товары в январе 2021 года подорожали на 1,01% (в январе 2020 года - на 0,69%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 0,52% (на 0,11%).

Непродовольственные товары в январе стали дороже на 0,53% (на 0,23% в январе 2020 года).

Услуги в январе подорожали на 0,38% (в январе 2020 года - на 0,24%).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в конце января "Интерфаксом", по инфляции на 2021 год составляет 3,8%, что указывает на преобладание дезинфляционных факторов в текущем году. Экономисты (согласно консенсус-прогнозу) ожидают ключевую ставку на конец 2021 года на текущем уровне в 4,25%.

Банк России на заседании совета директоров 18 декабря ожидаемо для рынка оставил неизменной ключевую ставку на уровне 4,25% на фоне ускорения годовой инфляции в конце года. При этом новый сигнал ЦБ ставит под сомнение сам привычный посыл, что пространство для снижения ставки в принципе остается.

"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорилось в заявлении.

Официальный прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год равняется 3,5-4%.