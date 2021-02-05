Рубль вечером в пятницу уверенно растет к доллару и евро

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно снижаются на Московской бирже в пятницу вечером, рубль продолжает активно укрепляться к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков, дорожающей нефти и отсутствию новых санкционных угроз.

Курс доллара США составил 74,62 руб. в 19:00, что на 88,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,73 руб., подешевев на 60 копеек. При этом евро торгуется ниже 90 руб. впервые с 21 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 75,54 копейки - до 81,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль на вечерних торгах пятницы продолжает уверенно расти к доллару и евро благодаря позитивной динамике внешних рынков, дорожающей нефти и отсутствию новых элементов в антироссийских санкционных заявлениях западных лидеров.

Тема тюремного заключения оппозиционного политика Алексея Навального в пятницу стала предметом обсуждения в ходе переговоров между высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, который накануне прилетел в Москву, и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам Борреля, пока ни одна страна-член ЕС не внесла предложений о санкциях в отношении России в связи с делом Навального, но обсуждение продолжается. Он пояснил, что его визит в Москву является частью этого обсуждения, так как странам ЕС необходимо определиться в их отношении к России.

В четверг президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте со своей первой программной речью, посвященной основным направлениям американской внешней политики. Он подчеркнул, что его администрация будет жестко противостоять таким действиям России, как вмешательство в выборы и кибератаки, и заявил, что России следует немедленно освободить Навального. По словам Байдена, ситуация с оппозиционером вызывает у него серьезное беспокойство.

В пятницу возобновились судебные слушания по уголовному делу в отношении Навального, обвиненного в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Ранее судебный процесс был приостановлен в связи с нахождением оппозиционера на лечении в Берлине. Находящийся под стражей Навальный участвует в заседании лично.

2 февраля Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении. Навальный свою вину не признает.

Оптимизм инвесторов также был вновь связан с надеждами на то, что вакцинация от коронавируса и дополнительные стимулы в США ускорят экономическое восстановление не только американской экономики, но и национальных экономик других стран.

Так, Сенат США одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев, сообщает MarketWatch.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 49 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 6,3% при ожидавшемся аналитиками сохранении показателя на уровне 6,7%.

Компания Johnson & Johnson (SPB: JNJ) в четверг подала заявку в Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) США на получение разрешения на экстренное использование своей однодозовой вакцины против COVID-19. J&J также планирует в ближайшие недели подать заявку на одобрение ее вакцины в Европе.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 104 млн 854 тыс. 730 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 282 тыс. 535, выздоровели более 75 млн человек.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль сразу на открытии существенно вырос к доллару и евро на фоне позитивного внешнего фона. "Нефть марки Brent подбирается к $60 за баррель, отыгрывая идею ограниченного предложения на рынке, которое будет искусственно удерживаться странами ОПЕК+. К тому же рынок позитивно воспринимает отсутствие каких-либо существенных санкций против России в отношении изменения условного срока Навальному на реальный, на 2 года и 8 месяцев. Фондовые рынки США после коррекции на прошлой неделе также растут, показывая рост пятый день подряд", - отмечает Наумова.

"Доллар США в валютной секции сегодня смотрится совсем несимпатично - падает, как подкошенный, и даже не пробует бороться. Американский доллар торгуется по 74,62 руб. за счет давления рубля, поверившего в дорогую нефть. Но это ненадолго. Думается, что рынок в перспективе ближайшего времени вернет американскую валюту в границы 75-76 руб. Евро стоит 89,81 руб., может быстро восстановиться в диапазон 90-92 руб. За неделю к рублю доллар упал на 1,3%, евро просел на 2,3%", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября на фоне сокращения запасов в США и обязательств крупнейших нефтепроизводителей ограничить добычу.

Brent по итогам недели может прибавить 8%, WTI - более 8%, отмечает Trading Economics.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в пятницу увеличилась на 1,22% - до $59,56 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,35% - до $56,99 за баррель.

"Нефтяные фьючерсы продолжают дорожать, отражая все более оптимистичный взгляд участников рынка на перспективы 2021 года. Стоит отметить, что в последние дни американский сорт нефти WTI опережает мировой эталон Brent, в результате чего спред между бенчмарками сократился с $3,2 до $2,2 за баррель. Это связано как с текущим снижением запасов нефти в США, так и с перспективами регуляторного давления на отрасль со стороны новой администрации, что ограничивает потенциал роста производства. Сегодня вечером нефтесервисная компания Baker Hughes представит еженедельные данные по буровой активности, которые являются опережающим индикатором будущего производства. С конца сентября число активных буровых установок неуклонно растет. Будем наблюдать, замедлится ли тенденция в ближайшие недели", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 61,86 копейки, до 75,1107 руб., и уменьшил курс евро на 1,0356 рубля, до 89,885 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в пятницу на 62,97 копейки по отношению к четвергу и составил 74,948 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 66,71 копейки и составил 74,9283 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 317,484 млн, из которых $582,395 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 735,089 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 82,41 копейки, до 89,8377 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 87,35 копейки и составил 89,7859 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR391,791 млн, из которых EUR133,886 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR257,905 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 4,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 4,44% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 4,71% годовых, ставка на 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 4,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с четвергом - 4,93% годовых.