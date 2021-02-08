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Оптовые цены на электроэнергию в РФ в 2020 году выросли до максимума

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Цены на электроэнергию в России достигли максимального значения за последние пять лет, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные обзора "Совета рынка" (регулятор энергорынков).

Отмечается, что цены выросли несмотря на падение спроса. Основным драйвером повышения цен стали обязательные нерыночные надбавки, объем которых достиг 558 млрд руб.

Как сообщили в "Совете рынка", в 2020 году общая стоимость мощности составила около 810 млрд руб., из них 558 млрд руб. пришлось на надбавки.

Из материалов следует, что одноставочная цена оптового рынка в 2020 году в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) увеличилась на 3,4% и составила 2,54 тыс. руб. за 1 МВт*ч, во второй ценовой зоне (Сибирь) — на 0,6% и составила 1,78 тыс. руб. за 1 МВт*ч.

Как поясняется в материале, одноставочная цена включает стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами) и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть). В течение года электроэнергия заметно подешевела, а мощность — подорожала.

Партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин пояснил изданию, что повлияло снижение спроса в Единой энергосистеме и увеличение объема ценопринимания за счет ввода новых АЭС и роста выработки ГЭС.

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